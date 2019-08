Taiwán cancela becas a 15 estudiantes nicaragüenses

Taiwán canceló el programa de becas del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán (ICDF, por su siglas en inglés), truncando así los sueños de 15 jóvenes nicaragüenses de estudiar en el exterior y que ya habían sido seleccionados para viajar al país asiático.

LA PRENSA conoció de parte de algunos estudiantes afectados que la cancelación se debe a razones políticas, aunque Eva Wei, primera secretaria de la Embajada de la República de Taiwán en Managua, negó que fuera así y afirmó que se debió a que ICDF se quedó sin fondos para dicho programa. Además manifestó que las becas fueron suspendidas directamente por ICDF, puesto que la Embajada de Taiwán en el país solo es un canal entre el estudiante y el programa.

Sin embargo, las declaraciones de Wei a LA PRENSA, brindadas en la sede diplomática de Managua, de que no hay fondos contrastan con las listas publicadas por ICDF de los benificiados a nivel mundial, ya que para este año son 196 estudiantes los becados. 43 son centroamericanos: 13 guatemaltecos y 30 hondureños.

Los 15 nicaragüenses recibieron el pasado mes de julio la notificación de que habían sido seleccionados para el programa de becas por distintas universidades taiwanesas. La aplicación y elección fue directamente entre el participante y la universidad, sin embargo los estudiantes afirmaron que el aviso de cancelación del programa fue realizado por la embajada a algunos estudiantes y no por ICDF.

Según declaró una de las afectadas, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, los jóvenes becados mantienen contacto directo con las universidades y estas les hacen llegar correos preguntándoles por su llegada a Taiwán. El último correo que recibió la joven fue este martes 13 de agosto.

La estudiante declaró a LA PRENSA que cada participante invirtió entre 350 y 400 dólares para realizar el proceso de aplicación a la beca, cuyo plazo final fue en marzo de este año. Las clases en las universidades taiwanesas tienen previsto iniciarse el 2 de septiembre.

Sin notificación oficial

Desde que recibieron la notificación de las universidades, los beneficiados llamaron a la Embajada de Taiwán en Managua pero solamente le contestaban que había «que esperar» porque aún no tenían la lista. De hecho, la joven entrevistada por LA PRENSA aseguró que a ella no ha sido notificada oficialmente de la cancelación y de los 15 becados solo a dos les dieron la noticia vía telefónica.

Sin embargo Wei expresó que la sede diplomática ya anunció a todos los jóvenes la cancelación del programa.

Fuentes aseguraron que fue la embajada la que supuestamente decidió cancelar los estudios porque el régimen orteguista no quería beneficiar a jóvenes que no tuvieran afinidad hacia el partido gobernante, lo que para la estudiante es «demasiado injusto». «Dejé de estudiar, renuncié a mi trabajo al ver mi nombre y recibir tantos correos de confirmación y que 15 días antes (del viaje) vengan y te digan ‘no porque no hay dinero’, no es justo», denunció la joven.

La afectada confesó que hasta vendió su ropa para poder comprar una maleta extra y nuevos accesorios para adaptarse al clima del país asiático. Ella planeaba estudiar Negocios Internacionales.

El grupo de becados no acepta la respuesta de que sea por fondos la cancelación y creen que la decisión es porque el régimen no los eligió. «Es la excusa más tonta porque si no hubiesen fondos no hubieran abierto la aplicación a inicios de año, eso es algo que vos tenés que calcular bien», dijo.

Los afectados presentaron una carta a la Embajada de Taiwán, donde expresaron que están dispuestos a cubrir los gastos del boleto de avión, pero Wei señaló que están investigando el asunto con ICDF y que hasta próximos lunes tendrían una respuesta a los becados.

En contraste a esta situación, la Embajada de Taiwán otorgó este mes de agosto 14 becas a docentes del Inatec y delegados del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), para que se preparen por tres meses, en China-Taiwán, sobre catering, turismo y hotelería, ingeniería eléctrica y electrónica, mecánica automotriz y motocicletas.

Taiwán, aliado del régimen orteguista

De acuerdo a una de las publicaciones de la Embajada de Taiwán, las becas están disponibles «principalmente para los estudiantes provenientes de países aliados diplomáticos de la República de China (Taiwán)».

Taiwán mantiene fuertes relaciones con el régimen de Daniel Ortega y ha sido una de las fuentes de dinero que le ha quedado al orteguismo. A nivel de Centroamérica, Taiwán ha perdido a tres aliados: Panamá, Costa Rica y El Salvador, los que se han unido a China, que no reconoce a Taiwán como país sino como un territorio chino rebelde.