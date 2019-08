Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (15 de agosto)

Editorial | El mensaje de la relación con Irán

Salario mínimo sigue en veremos en el segundo semestre del 2019

Antes de concluir agosto, el Ministerio del Trabajo (Mitrab) deberá convocar a la mesa negociadora del salario mínimo, que en marzo quedó congelado y aunque se pretendía revisar los últimos jueves de cada mes, se llegó al acuerdo de verlo hasta este mes, para no seguir generando incertidumbre. Leonardo Torres Céspedes, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), dijo que por el momento no han sido convocados por el Mitrab. Lea la nota aquí.

Las primeras promesas que Irán no le cumplió al régimen de Daniel Ortega

Irán ha mostrado gran interés por invertir en Nicaragua y apoyar, a través de la cooperación, áreas como el sector energético, forestal, salud, agua y saneamiento; pesca y mediana y pequeña industria. En 2007 hizo ver la intención de invertir en un puerto de aguas profundas y la construcción de cinco plantas procesadoras de leche en Nicaragua. Sin embargo, esas promesas quedaron únicamente plasmadas en papel, lo que pone en duda el cumplimiento de los nuevos acuerdos que alcanzó recientemente el dictador Daniel Ortega con las autoridades iraníes. Lea la nota aquí.

Siguen los secuestros de la Policía Orteguista en Masaya por explosión de bombas de contacto

Juana del Carmen López denunció que la policía orteguista se llevó detenido a su esposo Reynaldo Antonio Martínez desde el viernes 9 de agosto en Masaya, y a la fecha no ha permitido verlo ni da información del porqué lo capturaron. “Es una desesperación terrible no saber nada de él. Mi niña llora preguntando por su papá y no me dejan verlo. Hoy cumple seis días encerrado de forma ilegal”, dijo López. Lea la nota aquí.