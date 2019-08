Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (16 de agosto)

Editorial | Sullivan y la incoherencia de la OEA

El régimen de Daniel Ortega paga al INSS más de 485 millones de córdobas en el primer semestre

Sin que aún se conozca el estado actual de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el régimen de Daniel Ortega hizo efectivo en la primera mitad de este año el pago de la deuda histórica que el Estado tiene con dicha entidad, así como otras obligaciones.

Según el informe de ejecución presupuestaria, entre enero y junio de este año se pagó al instituto 485 millones de córdobas, de los cuales 326.21 millones de córdobas fueron en concepto de deuda histórica, más del 96 por ciento de los 339.50 millones de córdobas que se tienen contemplados este año por esa razón. Lea la nota aquí.

«Lo que quiero es que me digan dónde está enterrado». El clamor de una madre cuyo hijo lleva más de un año desaparecido en León

El autoconvocado Ervin Gallo Salgado, originario de León, cumplió el 6 de julio un año desaparecido, desde que policías y parapolicías lo secuestraron del tranque La Pintora, ubicado sobre la carretera León – Chinandega, en 2018 y a la fecha no le han querido decir dónde lo dejaron, denunció su mamá Esperanza Salgado. Salgado aseguró que ha insistido ante la Policía Orteguista (PO) de León para que le digan dónde lo dejaron, pero hasta el momento no ha tenido respuesta. Lea la nota aquí.

Fanático orteguista asedia a “Lady la Vulgaraza” en el complejo Conchita Palacios, en Managua

Un fanático orteguista asedió este jueves al youtuber Javier Antonio Hernández Urrutia, mejor conocido como Lady la Vulgaraza, mientras éste se encontraba en el complejo Conchita Palacios, del Ministerio de Salud (Minsa), en Managua. Hernández acudió al lugar para ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla y desde que estaba haciendo fila, aseguró a LA PRENSA, el hombre empezó a grabarlo.

«Me encontré a un señor que estaba grabando anteriormente en la cuevita donde me metieron a inyectarme y al salir el señor me sigue grabando y yo pues, normal. El me comenzó a decir de que la historia, de que con Somoza se pagaba eso y que ahora no se paga por la restitución de derechos que hace el gobierno». Lea la nota aquí.