Embajada de Taiwán en Nicaragua brinda becas MOFA a jóvenes que agradecen a la dictadura orteguista por la oportunidad

Por primera vez el embajador de la República de China-Taiwán, Jaime Chin Mu Wu, negó la entrada al equipo de LA PRENSA para dar cobertura a la entrega de certificados de becas del programa de Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán (MOFA por sus siglas en inglés), realizado la mañana de este viernes.

El equipo periodístico fue advertido de que la Policía Orteguista se haría presente a la embajada si el periodista y fotógrafo no se retiraba del lugar. Cabe destacar que en años anteriores, la embajada invitaba a LA PRENSA para cubrir dichos eventos, pero ahora su estrecha amistad con la dictadura de Daniel Ortega ha influido en la posición del país asiático.

La entrega de las becas MOFA contrasta con la cancelación del programa de becas del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán (ICDF, por su siglas en inglés), donde 15 estudiantes -directamente seleccionados por las universidades taiwanesas- resultaron afectados.

LA PRENSA confirmó que de los 15 estudiantes becados con el programa MOFA, algunos son afines al régimen de Daniel Ortega, quienes inclusive agradecen al «buen gobierno de reconciliación y unidad nacional» por brindarles dicha oportunidad. Situación que contradice a las declaraciones brindadas este jueves por Eva Wei, primera secretaria de la embajada taiwanés en Nicaragua, quien aseguró que la elección de los becados de MOFA la realizan propiamente las autoridades de la embajada.

La cancelación del programa de becas del ICDF se da por supuesta falta de fondos, lo que imposibilita cubrir la pensión de los 15 jóvenes becados . De acuerdo a las denuncias de los afectados, de los 15 becados por el ICDF, solo a dos les dieron la noticia vía telefónica de que se había cancelado el programa por falta de fondos. No obstante el grupo de jóvenes no acepta dicha respuesta y creen que la decisión es porque el régimen no los eligió.

Pero el argumento de que no hay fondos se contradice con la lista de los 196 estudiantes beneficiados por el ICDF a nivel mundial, de los cuales 13 son guatemaltecos y 30 son hondureños. La entrega de certificados de becas en Guatemala se realizó el pasado 13 de agosto y fue presidida por el embajador taiwanés John Lai. Por su parte, en Honduras, la entrega de becas fue por la embajadora taiwanesa, Ingrid Hsing, el pasado 2 de agosto.

Diferencia entre beca MOFA e ICDF

Tanto el programa de MOFA como ICDF beneficia a las personas que quieran realizar un pre-grado, maestría o doctorado en Taiwán. Cada participante invierte entre 350 y 400 dólares para realizar el proceso de aplicación a la beca, cuyo plazo finaliza en marzo de cada año. Sin embargo, la aplicación no garantiza el beneficio de la beca.

Entre los parámetros para elegir a los del programa MOFA, el solicitante deberá tener un excelente historial académico, de buen carácter moral y no poseer antecedentes penales. «No ser un estudiante extranjero compatriota o nunca haber asistido a una institución educativa en Taiwán con el mismo nivel de grado que tiene la intención de solicitar», citan los parámetros.

Mientras que para aplicar al ICDF, el participante deberá solicitar la admisión a la universidad donde desea cursar su carrera. Los requisitos que se piden es llenar los formatos de solicitud donde presente su biografía, documentos personales y académicos, cartas de recomendación, entre otros.