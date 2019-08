Casos de dengue aumentarán en Nicaragua con la presencia de lluvias, advierten especialistas

Los más de 68 mil casos de dengue que se registraban en los últimos días en Nicaragua pueden crecer con la presencia de las lluvias, puesto que aumentarían los lugares donde se acumule agua y provocaría la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de la enfermedad, lo que eleva el riesgo de que más personas se enfermen y mueran a causa del virus, advirtió el doctor Luis Fulgencio Baéz.

En Nicaragua ya se registran 11 muertes por dengue y más de tres mil casos positivos, siendo las principales víctimas las niñas menores de 15 años.

La última víctima mortal fue la niña Gabriela Castañeda, de 9 años, quien murió el pasado martes 13 de agosto. Ella presentó convulsiones y un paro cardíaco. Sin embargo, los padres de la menor edad aseguraron a un medio independiente que su hija falleció por negligencia médica, ya que trataron el caso como una infección y no por el virus del dengue.

El doctor Báez recordó los síntomas y signos iniciales del dengue y aconsejó visitar la unidad médica ante la presencia de cualquiera de ellos. Entre los síntomas están la presencia de fiebre, pérdida del apetito, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, dolor detrás de órbitas de ojos, dolores musculares y en articulaciones, sarpullido fino o puntos rojos.

«Les quiero enfatizar que la eliminación de los posibles criaderos del mosquito y evitar que el mosquito les pique es la única forma de evitar enfermarse por dengue», compartió el doctor en su perfil de Facebook.

Para contrarrestar la la epidemia del dengue, recuerde también fumigar su casa, aplicar el BTI, usar repelentes y mosquiteros.

Minsa no llega a fumigar a colegio

Una de las autoridades del Colegio Nuestra Señora del Pilar, en Masaya, afirmó a LA PRENSA, que el Ministerio de Salud (Minsa) no ha llegado al centro escolar a fumigar en lo que va del año pese que el colegio registra varios casos de niños con dengue.

«Ellos (del Minsa) no han venido (a fumigar). Antes venían, pero ahora ya no vienen después de todo lo que ha pasado. No sabemos cómo está la situación», dijo la fuente, sin saber los motivos de la ausencia del Minsa. Ante esta situación, el colegio tomará la medida de fumigar por su propia cuenta.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó este jueves el «incremento notable de casos» de dengue en Latinoamérica y el Caribe tras dos años de baja incidencia y urgió a destruir los criaderos del mosquito que trasmite la enfermedad.

Nicaragua, Brasil, Honduras, Belice, Colombia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, México y Venezuela son los países más afectados, según la cantidad de casos nuevos por cada 100,000 habitantes, dijo la OPS.