Selección Nacional de Beisbol Femenina viajó a Aguascalientes para Premundial

En medio de nervios, esperanzas, ilusiones, sueños, metas y fe, viajó esta mañana la Selección Nacional de Beisbol Femenina para competir en el Premundial de Beisbol Femenino en Aguascalientes, México, por primera vez en la historia.

«Me siento tan orgullosa de representar al país, no saben las sensaciones que tengo, por fin se me cumplió el sueño, vamos por esa victoria. Dormí tranquila, relajada porque vamos con fé y vamos por algo más a ese Premundial», contó la receptora Walkiria Varela

Nicaragua debutará contra México mañana domingo a las 11:00 a.m.

«Le damos gracias a Dios porque ha llegado el día y ahora nos toca dar lo mejor en México. No tengo nervios, estoy relajada y confiando en Dios que todo nos saldrá bien», contó por su parte la lanzadora, Mabel Sánchez.

Una vez que la Selección Nacional de Beisbol Femenina y el cuerpo técnico hizo el chequeo respectivo llamaron la atención de todos los que se encontraban en el Aeropuerto Augusto C. Sandino. El murmullo de la gente no se hizo esperar, incluso, hubo personas que les tomaron fotos y les desearon lo mejor.

«Mi familia vino a despedirme y me aconsejaron que me cuidada, que diera lo mejor de mí, y que pudiéramos lograr el primer lugar para Nicaragua», agregó Sánchez.

La Selección Nacional de Beisbol Femenina será dirigida por Dorian García, que tendrá como asistentes técnicos a Carlos Silva, Efraín Avendaño, Javier Herrera y Julio César Raudez.

La Selección Nacional de Beisbol está integrada por las lanzadoras, Mercedes Morales, Wendys González, Nellely Zeledón, Mabel Sánchez, Lakia Arana, Éricka Varela, Elida Castillo y Brenda Jiménez. Las bateadoras Diana Vanegas, Grisdelda Rojas, Heymi Arias, Jessenia Báez, Madelin Viera, Micheli Sevilla, Alisson Molina, Lisbeth García, Tishonnie Hunter y Yamileth Alemán. Carol Rocha y Walkiria Varela son las receptoras.

La capitana del equipo es Madelin Viera.

Los familiares despidieron entre besos, lágrimas y abrazos a sus muchachas.

A la loma

Mercedes Morales ha sido designara para abrir el primer partido.

«Siento que podemos darle la lucha a los equipos, no son un equipo de terror, no tienen una velocidad extraordinaria. Es verdad, una cosa es estar dentro del campo y otra estar fuera, espero poder ganar, trataré de poner mis mejores lanzamientos. Lo más dificiil de esta preparación fueron aprender los fundamentos, Julio César Raudez tuvo paciencia con todas y aprendimos una que otra jugada así como los virajes», confesó Morales.

Luego de debutar ante México, Nicaragua se enfrentará el lunes a Canadá (2:30 p.m.), el martes a Estados Unidos (12:00 m.d.), el miércoles a Cuba (12 m.d.), el jueves se medirá ante Puerto Rico (9:00 a.m.), el viernes ante República Dominicana (9:00 a.m.) y el sábado contra Venezuela (9:00 a.m.).

Joel Almendarez es el encargado de prensa, de parte de la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba). También viajó Juan Diego Cubillo, de Feniba, y el experimentado árbitro Jairo Mendoza.