Real Estelí cierra invicto la primera vuelta de la LSB y va por más

El conjunto Real Estelí cerró invicto la primera ronda de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) luego que la noche de este viernes venciera a Jass 87-58 en el Polideportivo Alexis Argüello.

Real Estelí sumó cinco victorias, mientras Jass cerró la primera ronda con apenas una victoria y cuatro reveses.

El cubanito Oreste Torres guió a los norteños con 18 puntos junto a Jared Ruiz con 17 y Christopher Blake con 15 . El pinolero Bartel López aportó siete puntos con nueve rebotes, Ruiz registró seis rebotes y el zurdo Jonathan Martínez cinco. En asistencias, Ruiz repartió seis al igual que Blake y Bartel cinco.

«Ya había tenido la oportunidad de jugar en Nicaragua cuando reforcé a Honduras en el evento de Cocaba (Campeonato de Clubes de Centroamérica en el 2018) y luego se me dio la oportunidad de jugar con Bartel López en El Salvador donde hicimos un buen club y eso fue una de las cosas que me trajo aquí. Cada día nos estamos viendo mejor como equipo, nos estamos comunicando y se está viendo el resultado, siento podemos dar más y para eso estamos practicando. Para mí todos los equipos son importantes, siento todos los jugadores tienen calidad, es una liga que tiene gran nivel. No se quien nos quite el invicto, pero nosotros tenemos que exigirnos en cada partido», confesó el cubano.

Oreste fue compañero de equipo del gigante pinolero Bartel López y del estadoundiense Christopher Blake con el equipo Isidro Metapán, en la Liga Mayor de Baloncesto (LMB) de El Salvador este año en donde consiguien el subcampeonato.

«Los jugadores nacionales tienen buen potencial, siempre trato de animarlos en las prácticas para que se superen, también intercambio experiencias», agregó Oreste, quien comenzó a practicar baloncesto desde los siete años y por 12 años fue parte de la Selección Nacional de Baloncesto de Cuba.

En la otra acera, los rostros de Jass, denotaban preocupación pero también tiene fe de que van a salir del hoyo en el que están.

«Este es un equipo joven y tenemos que trabajar más con estos equipos fuertes, todos los días entrenamos fuerte, faltan aún más juegos y con Dios primero tengo fe en los jugadores y el entrenador que vamos a salir adelante. Este año hay mejores jugadores, me encanta jugar en Nicaragua. Este año hay alrededor de puertorriqueños, somos amigos pero en la cancha hay que trabajar duro, hay que pelear por la competencia», señaló el puertorriqueño José Ortíz, del equipo Jass.

De hecho, Ortíz fue el máximo anotador por Jass con 20 puntos junto a Harol Barberena y Keyon Marquis, ambos con nueve puntos.

En rebotes el sudraficano Pieter Prisloo capturó 14 y fue reducido a cinco puntos. En asistencias, Marquis dio cuatro.

«Tenemos que preparanos mejor, no podemos seguir así. Hoy no fue mi noche, pero necesitamos mejorar en esta segunda ronda, lo de hoy ya pasó y tenemos que comenzar con el pie derecho, mejorar y ver como sacamos el resto de partidos. No podemos seguir alejándonos en la tabla, si queremos clasificar tenemos que subir al tercero o cuarto y mantenernos, estamos en un lugar difícil pero todavía hay tiempo para mejorar», explicó Prisloo.

Jass sumó al equipo al habilodoso pinolero Harold Barberena y la próxima semana esperan contrar con el caribeño Larel Pacheco.

Aporta

En el Real Estelí los jugadores nacionales tienen que esperar con paciencia su turno, esto debido a la plantilla de tres extranjeros y otros jugadores nacionales más experimentados, eso lo sabe muy bien el pinolero Esmilder Rojas que siempre está listo para aportar ya sea juegue tres minutos o cinco como lo hizo la noche del sábado ante Jass que en 5:56 minutos de juego aportó cuatro puntos.

«Le agradezco a Dios poder seguir jugando. Supe que al venir a este equipo iba a tener un rol diferente, hay buenos extranjeros pero se que los jugadores nacionales también podemos aportar, todo lo que hacemos en defensa u ofensiva ayudan al equipo y eso es lo que nos hace un equipo contendiente de llegar a la final. Esperar mi turno para jugar con Real Estelí es algo que con el tiempo se va aprendiendo, cuando comencé a jugar baloncesto sucedía y me sigo emocionado, lo que se debe tratar es estar listo, y darlo todo, no guardarse nada, esto también es un mensaje para los chavalos nuevos», confesó Rojas.

Hoy sigue

Este sábado, inicia la segunda ronda de la LSB, con el choque entre Jass (1-4) y Costa Caribe (0-5) en el Polideportivo Alexis Argüello a las 4:00 p.m.

Real Estelí finalizó en el primer lugar y único invicto con 5-0, sigue Brumas de Jinotega con 4-1, Leones de Managua con 3-2, Indígenas de Matagalpa con 2-3, Jass 1-4 y Costa Caribe 0-5.