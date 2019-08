Las películas infantiles de Bin Laden y otros objetos curiosos en manos de villanos

Al Chapo Guzmán le encontraron inyecciones de testosterona en su escondite. Al narcotraficante también le hallaron tinte de cabello. Al dictador Pinochet, los libros le servían para ocultar su poca formación académica. Y a Pablo Escobar le decomisaron valiosas obras de arte. Los villanos famosos tienen gustos comunes.

A Joaquín “El Chapo” Guzmán le hallaron “La Reina del Sur”

Entre los objetos que le encontraron al líder del cartel de Sinaloa, en el apartamento que permaneció escondido previo a su última detención, estaban copias de la serie “La Reina del Sur”, protagonizada por la actriz mexicana Kate del Castillo, a quien alguna vez confesó admirar. Una estampa de la Virgen de Guadalupe, tinte para cabello masculino, un lapicero de los más baratos. Inyecciones de testosterona, analgésicos y antibióticos. Además, entre otros objetos y bienes, durante el juicio en su contra a Guzman le decomisaron una pistola Coltt calibre 38 con oro y diamantes que tenía las iniciales de su nombre J.G.L. en la empuñadura, y otra con la Virgen de Guadalupe en oro.

Guzmán fue capturado la mañana del 8 de enero de 2016 en un punto de Los Mochis, Sinaloa cuando intentaba huir en un auto robado. El Chapo había escapado por una alcantarilla de un tiroteo con la Marina mexicana, durante la Operación Cisne Negro. Ahora está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Los videojuegos clásicos de Osama bin Laden

Los documentos revelados por la CIA, en su momento, mostrarron los gustos cinematográficos del líder terrorista: Antz (Hormigas), Cars, Chicken Little, La hera de hielo 3, Batman: El Caballero de la Ciudad Gótica, Vacas vaqueras y Los tres mosqueteros, son algunas de las películas encontrados, tras su muerte durante un operativo de las fuerzas especial de Washington, el 2 de mayo de 2011.

El hombre más buscado por los servicios de inteligencia durante 10 años, tenía una vida tranquila en su escondite secreto en una mansión en Abbottabad, Pakistán, con su familia compuesta por tres esposas, seis hijos y cuatro nietos. Vivía sin internet ni teléfono, para que no pudieran ser rastreados sus movimientos, y nunca salían de la casa, fuertemente custodiada. Entre la lista de largometrajes disfrutados por el líder yihadista estaba la película ¿En qué lugar del mundo está Bin Laden?, un documental en tono de comedia. También poseía en su colección dos programas especiales sobre su propia figura realizados por la cadena CNN, además de numerosos documentales sobre vida silvestre de la National Geograpahic y la BBC. Bin Laden parecía tener un gusto por los videojuegos en su computadora personal se hallaron juegos de la icónica serie Super Mario Bros, incluyendo Yoshi’s Island y Mario and Luigi, Adventures In Time.

Las “millonarias” obra pictóricas de Pablo Escobar

Escobar llegó a enterrar fajos de billetes en los jardines de sus fincas y se quejó de que las ratas se habían comido su dinero, así que optó por invertir en arte. La increíble colección de arte del narco llegó a valorarse en 1,500 millones de dólares y no se sabe el paradero de la mayor parte de las obra adquiridas por el capo colombiano. The Dance, una obra de de Salvador Dalí, habría estado en manos de Escobar, además otras de Picasso, Velázquez, Miró o Botero que eran del agrado del narcotraficante. La leyenda cuenta “El Patrón” organizaba fiestas en las que se sorteaban obras de arte entre los invitados. El escenario era una finca de casi dos mil hectáreas que bautizó como Nápoles, donde instaló un zoológico de 1,200 animales exóticos, incluidos dinosaurios y mamuts de cemento a tamaño real. Nombres como el de Gabriel García Marquez, Roberto Gómez Bolaños o Diego Armando Maradona habían pisado la finca.

Escobar fue abatido a tiros por la policía en el tejado de su casa de Medellín el 2 de diciembre de 1993 y poco después el propio Fernando Botero, uno de sus artistas favoritos, le dedicó una pintura en la que se recrea su muerte, a un personaje que calificó de “repugnante criminal”. Muerte de Pablo Escobar es uno de los cuadros más conocidos de Botero y se halla en el museo de Antioquia en Medellin, Colombia.

Augusto Pinochet y su valiosa biblioteca que no aprovechaba

El exdictador chileno Augusto Pinochet atesoró lo que podría ser una de las mayores bibliotecas privadas de América Latina, con el afán compulsivo de tapar su precariedad intelectual. Repartida entre sus distintas casas, la existencia de la colección salió a la luz pública en 2004, cuando se descubrió que Pinochet mantenía una fortuna oculta de más de 20 millones de dólares en bancos de Estados Unidos. Según un informe pericial, los expertos dedicaron 194 horas in situ y otras 200 realizando pesquisas. El lote contaba con piezas únicas, primeras ediciones y libros autografiados, un rico patrimonio que ni por asomo llegó a custodiar la Biblioteca. Al menos 55 mil volúmenes, valorado en más de tres millones de dólares, estaban junto a relojes, abrecartas y, detrás de cada tomo, los técnicos bibliográficos encontraban envoltorios de chocolatinas. Al parecer, los libros también servían para ocultar las debilidades del diabético. Pinochet dirigió a Chile por 17 años y es considerada una de las dictaduras más atroces de la historia. Murió después de un infarto a los 91 años.