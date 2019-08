Inés López, Miss Nicaragua 2019: «Vengo de un hogar que primero lo tuvo todo y luego con costo y podíamos conseguir el plato del tiempo de comida»

Aún con la corona en su cabeza, a Inés Augusta López Sevilla, Miss Nicaragua 2019, le cuesta describir lo que se siente ser una reina de belleza. Expresa que es una combinación de emociones que todavía no logra asimilar. «En realidad me cuesta expresar a estas alturas lo que en realidad siento», dice la joven de 19 años y originaria de Managua.

La nueva representante de la belleza nicaragüense coincide con las demás participantes al decir que la competencia siempre es difícil. Pensaba que no ganaría la corona, asegura.

«Cuando yo entré al top (cinco) honestamente lo digo, me sentía descontrolada, los nervios los sentía a mil, estaba ansiosa, le pedí muchísimo a Dios de que me concediera ese sueño de ser Miss Nicaragua», cuenta la capitalina.

La estudiante de tercer año de Derecho Internacional participó en Miss Teen Nicaragua 2017 pero no clasificó en el top.

Dos años después decidió perseguir nuevamente su sueño de convertirse en reina de belleza. López agradece a Dios por la oportunidad que le tocó de representar el país en Miss Universo.

«En realidad me siento súper contenta y satisfecha porque veo que todo el esfuerzo y desempeño que puse (en el certamen) ha valido la pena (…) La única manera de sobrellevar (el reinado) es con la ayuda de Dios, pidiéndole a él que me dé la fortaleza y sabiduría para seguir luchando hasta lograr cada uno de nuestros objetivos», manifiesta.

Su lucha con la timidez

Inés López Sevilla se describe como una persona sincera y perseverante. Entre sus pasatiempos favoritos está estudiar y modelar, y aunque en la pasarela que realizó en la gala de coronación de Miss Nicaragua se mostró confiada, la joven narra que en su niñez y adolescencia vivió bajo la sombra de la timidez e inseguridad.

«De niña era muy tímida, sí me gustaba bailar en actos cívicos pero no me podía expresar bien en público, no podía ser extrovertida, era súper acomplejada, siempre me sentí inferior a las personas. Tenía un gran complejo y la autoestima bastante baja», confiesa.

La joven comparte que la separación de sus padres, cuando tenía 10 años, y el estado económico que llegó a sufrir su familia afectó más su estado emocional. «Yo vengo de un hogar que primero lo tuvo todo y luego con costo y podíamos conseguir el plato del tiempo de comida que tocaba porque mis padres quedaron sin empleo. Fue algo totalmente difícil, nos afectó mucho la autoestima pero si algo me dejó esa situación es que siempre hay que perseverar», comenta López.

Hasta hace dos años, cuando concursó en el certamen adolescente, la universitaria pudo superar ese problema y convertirse en lo que ahora es: una reina de belleza.

«Yo cuando entré a Miss Nicaragua todavía entré insegura, pero yo soy mi propia jefa y yo misma me di la orden de cambiar y de comenzar a crecer. Entonces comencé a trabajar en ser más extrovertida para poder llegar hasta donde estoy… el proceso para ser Miss Nicaragua me dejó como lección continuar luchando por mis sueños hasta obtenerlo», señala.

Plano personal

Inés López Sevilla tiene diez hermanos, de los cuales seis solo son por parte de su papá. Vive con su mamá y dos hermanos menores. Tiene novio y le gusta hacer es pasar tiempo con su familia.

Su meta es terminar su carrera universitaria, mientras que su sueño es ganar Miss Universo. Confiesa que le da miedo quedar encerrada en espacios pequeños.

