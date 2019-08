Migración mantiene retenida a Olesia Muñoz y a Ermis Morales en Peñas Blancas

La excarcelada política Olesia Muñoz y Ermis Morales, el «panadero encadenado», se encuentran retenidos en el puesto migratorio de Peñas Blancas desde las 10:00 de la mañana de este domingo cuando regresaban de Costa Rica, sin que las autoridades nicaragüenses les hayan explicado los motivos.

Tanto Muñoz como Morales padecen de diabetes y los oficiales de Migración no les han permitido salir del recinto a buscar alimentos, razón por la cual se encuentran descompensados y ya no aguantan la falta de ingerir nutrientes.

«Ya estoy con temblorín. Vos sabés que esto de la diabetes es terrible y yo soy la riata. Cuando a mí me agarra esa onda me descompensa terriblemente», dijo Muñoz a LA PRENSA.

Los oficianes de Migración no les han dado explicaciones. «Solo nos dicen que esperemos, que esperemos y que esperemos. Desde que me ven entrar con la maleta a mí ahí nomás me dijeron esta maleta se queda. ¿Por qué? Si ya pasó la prueba. No, no, no, dice, abrila, abrila y fue cuando van agarrando las cruces», explicó Muñoz sobre su retención.

Muñoz, como religiosa, llevó más de 1,000 cruces de madera a Costa Rica para compartirlas con los exiliados en ese vecino país del sur. «Esas cruces llevan una oración de liberación. Vos sabés que lo mío es lo religioso y fui donde esa gente a transmitirle la fe y la esperanza en Dios, vos sabés que están necesitados y el único consuelo que ellos pueden tener es Dios, es el único».

Muñoz y Morales fueron retenidos a las 10:00 de la mañana cuando viajaban hacia en Nicaragua en un bus.

Ambos esperan la llegada de otro bus. «Ellos se agarran de todo para joder. Esto no me amedranta a mí pero sí me están jodiendo porque la diabetes no entiende. Les digo ‘me voy a descompensar’. Y ellos me dicen ‘ahí hay un puesto médico’. ¿Vos creés que yo voy a ir a un puesto médico si en la cárcel casi me mataron en un puesto médico?», explicó Muñoz.