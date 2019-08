UNAB respalda a Luciano García ante acusaciones de nicas en Costa Rica

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) manifestó su apoyo a Luciano García ante las acusaciones judiciales que interpusieron en su contra los nicaragüenses Nohemí Pavón y Junior González, radicados en Costa Rica, por supuestas injurias y calumnias.

Pavón es una exproveedora de servicios del régimen orteguista. Ella se encargaba del montaje de altares en la Avenida Bolívar. Pero en 2016 denunció el presunto derroche del erario en el que incurre el gobierno, a través de las instituciones del Estado, con la instalación de altares durante el mes de diciembre. En ese entonces responsabilizó a la dictadura y en particular al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno y a Reynaldo Mairena, si le pasaba algo.

“Son personas que no conozco. Ahora interpusieron una supuesta acusación en mi contra, pero las autoridades todavía no me han citado”, aseguró vía telefónica Luciano García a LA PRENSA.

Protesta de exiliados

Las acusaciones en contra de García se dieron a raíz de los acontecimientos del 28 de julio de este año, durante una reunión de exiliados con representantes de la Alianza Cívica y de la UNAB en San José, Costa Rica.

“En la reunión había un ambiente normal. Entendemos el dolor y la desesperación de los exiliados, pero lo que pasó después fue que irrumpió un grupo que no estaba invitado”, dijo Violeta Granera, miembro del consejo político de la Unidad Nacional.

Según Granera, en todo momento Luciano García intentó mediar para evitar un enfrentamiento, pero los manifestantes reaccionaron de manera violenta.

Luciano García manifestó que fueron alertados por las autoridades costarricenses de que dentro de la reunión de exiliados habían infiltrados enviados por el régimen orteguista.

“Identificamos a tres personas que son infiltrados del régimen, no vamos a revelar sus nombre ya que las autoridades costarricenses ya están al tanto”, detalló García, quien además señaló que las dejaron entrar para poder escuchar sus demandas.

Luciano García es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la UNAB.

“Es un gesto de solidaridad básica con el director de una organización que es parte de la UNAB. Es uno de los delegados en Costa rica que está siendo hostigando y acusado falsamente en el ministerio público de Costa Rica”, expresó Granera.

Sin temor a investigación

García aseguró que se siente “tranquilo” ante cualquier investigación que se inicie en Costa Rica sobre este caso.

“Aquí hay democracia”, expresó y aseguró que las autoridades ticas le siguen de cerca la pista a posibles infiltrados del régimen.

“Ninguna imagen, ninguna prueba documental, ni siquiera acusación alguna de parte de quienes se oponían al conversatorio promovido por el movimiento de Luciano García ha referido hasta el día de hoy señal alguna de violencia”, dijo la UNAB en un comunicado.