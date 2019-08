Un hombre agrede con una navaja a su expareja y la deja gravemente herida en Managua

Yerol Josué Álvarez agredió este lunes a su expareja Seylit Jackeline Parrales Sevilla con una navaja en la yugular y en su seno izquierdo en la vivienda de ésta, ubicada en el barrio El Recreo, en Managua. La mujer sobrevivió al ataque salvaje y fue trasladada al hospital Vélez Paiz, donde su estado es reservado.

Ruth Parrales, hermana de la víctima, cuenta que el hombre llegó a las 09:30 de la mañana exigiendo saber dónde estaba Seylit, de 26 años; y aunque ella quiso impedir que la viera, asegura, el hombre de manera violenta empezó a forcejear y gritar que necesitaba verla. Ambos se habían separado hace 17 meses y procrearon una hija de la misma edad.

“Se metió al cuarto y la agarró del cuello, yo lo quería separar pero sacó el arma: era una navaja, a mi me cortó cuatro dedo, y a mi hermana le dejó ir la navaja en el seno; y en su yugular le dio varias veces, le gritaba: ‘Si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie’. Yo gritaba pidiendo auxilio, fue demasiado”, relató la hermana.

Parrales dijo que Álvarez es originario de Ciudad Sandino y que su hermana vivió un tiempo con él en ese municipio, pero se regresó al barrio El Recreo porque la maltrataba. Cuando la hija de ambos nació, Seylit decidió separarse y hacerse cargo de la menor, pero el hombre nunca la dejó en paz.

“Siempre la llamaba para acosarla, también la perseguía y amenazaba. Incluso tenemos audios que lo comprueban. Ese hombre era un enfermo mental”, manifestó. La mujer fue trasladada al hospital Vélez Paiz y su estado es delicado.

Ya lo habían denunciado

Parrales comenta que desde la semana pasada habían denunciado el acoso de Álvarez en el Distrito Tres de la Policía, pero solo lo llamaron a la delegación; y pusieron en alta voz una llamada que él estaba haciendo en ese momento, pero la persona que atendió aseguró que no escuchaba nada, por lo que no podían ayudarle.

“Mi hermana le dijo que si le iban a ayudar hasta que ella estuviera con un pedazo menos. Quedaron de mandarle una citatoria. Han pasado ocho días y miren lo que pasó, es increíble como tuvieron que esperar a que pasara esto”, dice Parrales.

En lo que va del año se registran 44 femicidios, lo que alarma a las organizaciones nicaragüenses de mujeres que observan un rápido avance de los casos en comparación con los años 2018 y 2017, cuando hubo 57 y 51 femicidios, respectivamente. Los principales sospechosos de los crímenes son la pareja y expareja de las víctimas.

Para Martha Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, las mujeres cada día están en un país inseguro producto del sistema machista y por la falta de voluntad de las autoridades de cumplir con sus responsabilidades.