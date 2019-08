A dos años de presentarse el Plan Maestro de Managua, ¿qué se ha hecho?

Dos años han pasado desde que autoridades de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Alcaldía de Managua presentaron el Plan Maestro de Desarrollo Urbano para la ciudad, pero hasta ahora no hay información pública de lo que se ha podido desarrollar o al menos avanzar en sus componentes de uso de suelo y vialidad.

El exdirector de Urbanismo en la comuna capitalina, arquitecto Gerald Pentzke, explicó a LA PRENSA que es difícil saber si el Plan Maestro se ha podido implementar porque ha sido poca la inversión en la ciudad producto de la crisis sociopolítica del país que estalló el 18 de abril de 2018, derivada por una reforma unilateral al Seguro Social.

«El asunto es que no ha habido inversión mayor, hace casi dos años prácticamente cesó la construcción de edificaciones relevantes en la ciudad y por lo tanto no hemos podido ver si los efectos de este Plan ya los estamos viendo», aclaró Pentzke, quien reconoció que hay obras en el sector de la Pista Surburbana y apegado al plan regulador viejo no se hubiera permitido por la zonificación, pero que igual es muy poco.

En el componente de vialidad, el JICA recomendó el transporte masivo en cuatro ejes y es cierto que la rehabilitación de la Pista Juan Pablo II lo contempla con el Bus de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés), pero este se había elaborado antes y lo que ocurrió es que simplemente coincidió.

Otro punto es que el BRT todavía no es una realidad. Para que se logre primero se tendrán que conseguir 33 millones de dólares que faltan y que ante la crisis económica se pretenden conseguir a través de la emisión de bonos.

Silencio por el costo político

Tras la presentación del Plan Maestro, realizado exactamente el 17 de agosto de 2017, el secretario general de la municipalidad, Fidel Moreno, aseguró que en los siguientes meses se revisarían los reglamentos y normativas, las que estarían listas en julio de 2018 para empezar su implementación. Pero en el Concejo Municipal no se presentó ninguna revisión de reglamentación para ser aprobado.

Algunos expertos han señalado que la Alcaldía es cautelosa con respecto a esto porque tiene un costo político, ya que es necesario ordenar la ciudad y esto crearía inconformidad en la población. El tema es tan espinoso que en plena elaboración incluso se insistió en que era un Plan Maestro de Desarrollo Urbano, no de reordenamiento.

Sueño de crecer verticalmente

Con respecto al uso de suelo que plantea el Plan Maestro, se divide en el centro tradicional y patrimonial, subcentro urbano, áreas de servicios, zona de vivienda de mediana altura, baja altura, zona de comercio principal y secundario y zona industrial, principalmente.

Desde el terremoto de 1972 el crecimiento vertical ha sido tímido, pero en este documento se apuesta a tomar altura, siempre y se tomen las medidas estrictas de construcción.