Bajo el título Un cauce hacia la democracia publiqué hace 36 años, en junio de 1983, un librito testimonial de mi lucha desde el Diario LA PRENSA para que la revolución encontrara un cauce democrático y sus dirigentes no repitieran los errores de otros procesos revolucionarios, como el cubano, que empecinados en cambiar todo “lo viejo por lo nuevo”, descartaron que el pasado pudiese enseñarnos algo para no volver a cometer los mismos errores. El librito no circuló quizás porque se publicó en una época de censura y su distribución era mucho más complicada que incluso ahora. Un año después de su publicación, en noviembre de 1984, tuve que salir del país al exilio, abandonando también el proyecto del libro.

Hoy en día sin embargo, cualquiera puede tener acceso y leer el libro, gracias a la Biblioteca Virtual Enrique Bolaños Geyer, con solo descargar el documento adjunto: https://www.enriquebolanos.org/libro/cauce_hacia_democracia y lo hago porque hoy se han repetido muchos errores que entonces critiqué con la mejor intención del mundo, creyendo quizás ilusamente, que mi voz sería escuchada y tomada en cuenta por la dirigencia de la revolución: la Dirección Nacional del FSLN.

Si uno lee algunos de los artículos, pareciera que fueran escritos en el contexto actual, porque la dictadura se ha empecinado en repetir los errores del pasado, ya no solo los de Somoza, sino los suyos propios, validando así el sabio proverbio que dice que los pueblos que no aprenden de los errores del pasado, están condenados a repetirlos.

Traigo a colación el déjà vu de Un cauce hacia la democracia porque hoy se presenta en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra un libro de Avil Ramírez, Déjà Vu, Somoza-Ortega, que con las portadas y titulares del diario Novedades de hace más de 40 años, ilustra similitudes asombrosas con los tiempos presentes. Un “déjà vu” es “la sensación de haber pasado con anterioridad por una situación que se está experimentando por primera vez”, como decía el poeta José Coronel Urtecho en una poesía titulada “recuerdos de un pasado, que siempre será de actualidad”.

Muchos títulos de los artículos de Un cauce hacia la democracia 1979-1982, podrían encabezar un artículo actual, incluso el del propio libro. Aquí algunos: “Revolución no es copia”; “lo nacional es nacional”; “la Patria no tiene partido”; “censura es censura”; “el Estado narcisista y la democracia”; “idolatría y revolución” “el neo-sapismo”; “La Prensa sigue siendo La Prensa”; “anti-imperialismo de una sola vía”; “la SIP y Nicaragua”; “el pueblo ya votó, para poder votar”. Pero quizás lo más recurrente es el igualamiento y hasta preeminencia de la bandera rojinegra sobre la nacional en los edificios y actos públicos, sumado al culto a la personalidad, de allí que lo nacional, nuestra bandera, se ha convertido en un símbolo de lucha contra la bandera partidaria.

El autor es periodista, exministro y exdiputado.