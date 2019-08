Nicaragua conecta sus primeros imparables y anota sus primeras carreras pero cae en el Premundial

En el segundo día de competencias en el Premundial de Beisbol Femenino en Aguascalientes, Nicaragua conectó sus primeros imparables y anotó sus primeras carreras, pero sucumbió ante Canadá, que ganó 19-2 por nocaut en cuatro entradas en el evento que tiene como sede México.

El domingo en el debut ante el país anfitrión México, Nicaragua cayó por súper nocaut en cinco entradas y no conectó imparable ni tampoco anotó carreras.

Cabe señalar que es la primera vez que Nicaragua compite en beisbol femenino a nivel internacional.

Ante Canadá, Carol Rocha se convirtió en la primera pelotera nicaragüense en conectar el primer imparable. Sucedió en la segunda entrada.

Nicaragua anotó sus dos carreras en el primer episodio tras un error en tiro de Canadá lo que permitió anotar a Diana Vanegas, que había negociado boleto.

Y la otra carrera de Nicaragua ocurrió en la cuarta entrada, tras un doblete que se alojó en el jardín izquierdo de Tishonnie Hunter. Anotó Mercedes Morales, que había negociado una base por bolas.

Este martes, Nicaragua se mide a Estados Unidos (11: 00 a.m.), el miércoles a Cuba (12 m.d.), el jueves se medirá ante Puerto Rico (9:00 a.m.), el viernes ante República Dominicana (9:00 a.m.) y el sábado contra Venezuela (9:00 a.m.).

La Selección Nacional de Beisbol Femenina es dirigida por Dorian García, quien tiene como asistentes técnicos a Carlos Silva, Efraín Avendaño, Javier Herrera y Julio César Raudez.

Agradecemos la información a Joel Almendarez, delegado de prensa por la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba).