Realizan primer recorte en la Preselección Nacional de Beisbol Sub-15

La Preselección Nacional de Beisbol Sub-15 realizó su primer recorte luego del primer fin de semana de prácticas en el Estadio Jackie Robinson al mando del entrenador Léster Loáisiga.

Nicaragua se alista para competir en el Campeonato Premundial de Beisbol del 13 al 23 de septiembre venidero en México.

De los 48 muchachos que se presentaron a los entrenamientos, solo quedaron 36.

“Fue algo duro porque hay mucho talento, pero como en toda preselección hay que hacer los recortes pertinentes”, comentó el mánager Loáisiga.

Jarol Montealto, originario de Rivas, fue uno de los 36 peloteros que seguirán batallando por un puesto.

“Le doy gracias a Dios que puede quedar todavía en la Preselección. Todos estábamos nerviosos, en mi caso traté de calmarme. En mi posición de parador en corto la pelea está dura, debo seguir luchando”, explicó Montealto.

Loáisiga aconsejó a los muchachos que no quedaron “que el beisbol no se termina aquí, que sigan trabajando, que apenas son unos jovencitos. De manera general los chavalos vinieron bien preparados, algunos tienen agentes, otros están en academias, se nos hizo difícil hacer este primer recorte”.

El sábado la Preselección realizó dos juegos interescuadra de siete entradas en el antiguo Estadio Nacional Dennis Martínez, que sirvió para valorar a los peloteros.

“Le agradezco a Dios que me dio las fuerzas para hacer las cosas bien y aún estar en la Preselección. Trabajé duro, tuve disciplina y atendí a los que los entrenadores orientaron. Hubo algunos que lloraron cuando no mencionaron sus nombres, pero ni modo, así es esto, les aconsejamos que siguieran luchando. Ahora me toca trabajar más duro para seguir aspirando a la selección”, contó Léster López, de Managua.

El viernes por la tarde se reanudarán las prácticas para luego seguir el sábado y domingo, que es cuando se hará el segundo recorte por cuestión de tiempo.

“Queríamos entrenar desde el jueves pero los muchachos están en período de exámenes. Para los primeros días de septiembre ya debe estar la lista de la selección que será de 20 muchachos”, finalizó Loáisiga.