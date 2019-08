Elian Rayo, Lester Medrano y Róger Leytón se suman a las prácticas de la Preselección Sub-18

Luego de tanta espera, los prospectos pinoleros Róger Leytón, Lester Medrano y Elián Rayo se sumaron ayer a las prácticas de la Preselección Nacional de Beisbol Sub-18, que en las próximas horas quedará definida con miras al Mundial de Beisbol de dicha categoría, a iniciar desde el 30 de agosto en Aguascalientes, México.

“Estaba entrenando en Dominicana, mis entrenadores sabían que iba a un mundial y estuvimos trabajando fuerte. Estuve haciendo pesas, corriendo bastante para ponerme ágil y trabajé mucho en el bateo”, explicó Leytón, firmado por la organización Royals de Kansas City este año.

Al igual que Leytón, se mostraron contentos de unirse a los entrenamientos Medrano y Rayo.

“Le doy gracias a Dios por estar de nuevo en el país, por la oportunidad de representar al país y vamos a hacer lo que podamos para salir adelante”, agregó Rayo.

Rayo contó que estuvo en República Dominicana luego de ser firmado por la organización de los Gigantes de Kansas City en julio del 2019.

“En Dominicana estuve puliéndome en la posición de tercera base, perfeccionando algunos detalles que estaban mal. Estoy emocionado porque en Panamá no pude jugar en el Premundial Sub-18, pero ya mi organización me dio el permiso. Conozco a varios de estos muchachos y sé que son buenos, vamos a luchar por traer una medalla”, relató Rayo.

Otro que estaba contento por la oportunidad fue Medrano.

“Gracias a Dios estoy en Nicaragua y estoy orgulloso de representar al país. Estuve entrenando en República Dominicana con miras a una firma, por ahorita no se dio y eso me desanimó un poco, pero sé que en los meses venideros se podría dar otra oportunidad. Con respecto al equipo, aunque no he entrenado con ellos sino hasta ahora, sé que vamos a hacer un buen trabajo”, confesó Medrano.

Este martes por la mañana, la Preselección Nacional de Beisbol Sub-18 realizará un partido de fogueo en el Estadio Jackie Robinson.