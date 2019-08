Eugenio Derbez desmiente a JR INN sobre su participación conjunta en un festival de comedia en México

El actor mexicano Eugenio Derbez desmintió este lunes al humorista JR INN, quien había asegurado a un medio de comunicación propiedad de la dictadura orteguista que trabajaría con él, en el Festival internacional de la comedia, en México.

Las declaraciones del comediante fueron hechas a la televisora Canal 13, quien horas después eliminó la nota de su sitio web.

«En una entrevista exclusiva para Viva Nicaragua, Canal 13, sobre sus más recientes proyectos, el destacado comediante nicaragüense JR INN nos reveló que próximamente estará trabajando con el gran Eugenio», se leía en la nota.

El medio aseguró además que «uno de los organizadores y productores de este gran evento es el actor, comediante, guionista, escritor, empresario, productor, director de cine, teatro y televisión, Eugenio González Derbez». Sin embargo, el reconocido comediante mexicano desmintió las declaraciones de JR INN.

«A todo el público y medios de comunicación, no tengo conocimiento de este evento, ni conozco a los organizadores. Me parece terrible que engañen al público. Quiero recalcar que no soy organizador ni productor del Festival de Comedia de Aguascalientes», aseguró Derbez a través de su cuenta de Twitter.

El evento, según la publicación, se realizaría del 23 al 25 de Septiembre en Aguascalientes, México.

A todo el público y medios de comunicación, no tengo conocimiento de este evento, ni conozco a los organizadores. Me parece terrible que engañen al público. Quiero recalcar que NO soy organizador ni productor del Festival de Comedia de Aguascalientes. https://t.co/Wpr8CnuO0s — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) August 20, 2019

Esta fue la nota con la que Eugenio Derbez desmiente su participación en ese festival de comedia:

Como parte de la campaña de boicot que mantienen los ciudadanos nicaragüenses contra el régimen de Daniel Ortega y sus aliados, los nicaragüenses le habían escrito al comediante para que no participara con JR.

Incluso, usuarios en Instagram le escribieron a Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez, para que le comentara a éste que el comediante nicaragüense era aliado del régimen de Daniel Ortega, quien ha reprimido a la población desde abril de 2018.

La televisora, manejada por hijos de la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, responsabilizó a JR INN del incidente, alegando que la información era basada en declaraciones del mismo. JR INN es un comediante que desde el estallido ciudadano de abril del 2018, es señalado de ser un «servil» de la dictadura orteguista.