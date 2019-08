Cómo evité que mi hijo fuera reclutado por extremistas en internet

En una era en la que cualquiera puede acceder a casi cualquier cosa en Internet, los jóvenes blancos en Estados Unidos parecen estar particularmente en riesgo de verse expuestos a ideologías radicales en la web.

Efectivamente, muchos de los sospechosos de cometer tiroteos masivos en ese país tienen tres cosas en común: son jóvenes, blancos y hombres.

Se cree además que el sospechoso detrás del reciente tiroteo en El Paso, Texas, que dejó 22 víctimas mortales, publicó un manifiesto racista en la web, antes de cometer sus crímenes.

Y al día siguiente a este ataque, otro similar tuvo lugar en Dayton, Ohio. La policía que investiga lo ocurrido asegura que el atacante había estado influenciado por una «ideología violenta», aunque los motivos detrás del ataque no han sido revelados.

Los peligros de Internet no son un tema de conversación nuevo entre padres y maestros.

Sin embargo, las más recientes tragedias han provocado un debate renovado sobre lo que las familias pueden y deben hacer al criar niños blancos en Estados Unidos.

Y en un post que se volvió viral, una madre estadounidense expresó recientemente su preocupación por el contenido extremista que envenena las mentes de los niños a través de Internet.

Su opinión es que existen señales de advertencia a las que los padres deben prestar atención.

«Las señales de advertencia comenzaron a aparecer ante nosotros cuando, hace aproximadamente un año: nuestros hijos comenzaron a hacer preguntas que parecían venir directamente de la ideología de supremacistas blancos», dice Joanna Schroeder, una periodista de Los Ángeles, quien es madre de tres hijos.

Schroeder le cuenta a la BBC que uno de ellos comenzó a compartir «posiciones de supremacistas blancos en tono ‘de broma«, haciendo preguntas como por qué los negros podían «copiar la cultura blanca pero los blancos no podían copiar la cultura negra».

La periodista comenzó a darse cuenta de que otros niños de su edad compartían memes sexistas y racistas, que probablemente provenían de foros digitales.

Y la semana pasada, los tuitsde Schroeder sobre como criar a los niños blancos en un mundo con tan fácil acceso a puntos de vista extremistas monitoreando sus redes sociales y a través de la enseñanza de la empatía, se convirtió en un tema de conversación generalizado.

«No todos los chistes indican que tu hijo está adoptando una ideología peligrosa», explica Schroeder.

«Pero la pregunta más importante que deben formular los padres cuando sus hijos hacen bromas racistas, sexistas u homofóbicas, es si sus hijos comprenden las implicaciones de lo que dicen«, agrega.

I've been watching my boys' online behavior & noticed that social media and vloggers are actively laying groundwork in white teens to turn them into alt-right/white supremacists.

Sus opiniones en Twitter rápidamente acumularon casi 180.000 Me Gusta, 8.500 comentarios y muchos usuarios las compartieron en otras plataformas.

Algunos, sin embargo, desestimaron sus sugerencias de rastrear las redes sociales de los adolescentes, argumentando que esto es una violación de su privacidad y una exageración.

Otros dijeron que estos argumentos no solo debían aplicarse a los niños blancos, y que centrarse en una raza hacía del problema algo menos inclusivo.

Y otros también señalaron con el dedo a los principales medios de comunicación por vincular opiniones y valores conservadores o no liberales con intolerancia y supremacía blanca.

Según expertos, los algoritmos de las redes sociales están alimentando un aumento de los puntos de vista extremistas en todo el mundo al crear cámaras de eco en internet.

Y aunque ciertamente no son solo los adolescentes los que se ven afectados por la propaganda digital, al menos en Estados Unidos parece que está impulsando especialmente a los hombres jóvenes a reaccionar más violentamente.

Un adolescente que respondió al tuit de Schroeder dijo: «He visto que esto le sucede a la gente que asistía conmigo a la secundaria. Noté cómo se formó una división entre los que se vieron muy afectados por esto y los que no».

As a white teen myself, i've seen this happen to people that i was surrounded by in high school. Watched how the divide formed between those that were heavily affected and those that weren't. By the end of senior year the difference is shocking and in some cases terrifying.

— parker k (@Koparks1) August 13, 2019