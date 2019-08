Cuba arrebata triunfo a Nicaragua en el Premundial de Beisbol Femenino en Aguascalientes

Este miércoles, Nicaragua estuvo a punto de hacer nuevamente historia en el Premundial de Beisbol Femenino, sin embargo en medio de una guerra de batazos, Cuba les sacó del bolsillo el triunfo de 15-14 en el evento que tiene como sede Aguascalientes, México.

Hasta el inicio de la séptima entrada, Nicaragua ganaba 14-13, pero luego Cuba les arrebató el triunfo con par de carreras de caballito.

Nicaragua venía de tres nocauts, primero ante México (16-0), luego ante Canadá (19-2), y el martes ante Estados Unidos (21-1), sin embargo, salieron con el mismo entusiasmo del primer día ante las cubanas.

«Siento partido mi corazón, la emoción me invade, mis lágrimas salieron, pero muy contenta porque despertamos, creéme que no es fácil estar aquí luchando contra la corriente, tres juegos duros que nos ah tocado solo aguantar, pero aquí estamos dando guerra, echándole ganas sin rendirnos, creéme que quise tirar la toalla, pero recordé que no podía dejar a mis soldados solos, y aquí seguimos sin importar nada, Dios primero seguiremos jugando con amor y representando bien a Nicaragua, no cabe duda que Dios está con nosotras aún pase lo que pase él es el que nos tiene aquí bendiciones y que Dios las cuide», fue lo que expresó Madelin Viera, capitana de la Selección Nacional de Beisbol Femenina tras el duelo con Cuba.

Nicaragua conectó 21 imprables, mientras las cubanas 10. Las nicas cometieron cuatro errores a la defensiva.

El duelo lo abrió Mercedes Morales, luego relevó Brenda Jiménez, Tishonnie Hunter, quien perdió el duelo, y cerró Élida Castillo.

Cuba usó seis lanzadoras para frenar a Nicaragua.

Cabe señalar que es la primera vez que Nicaragua compite en el Premundial de Beisbol Femenino.

Agradecemos la información del periodista Joel Almendarez, delegado por la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba).