Holanda congela por tres años una donación de más de 20 millones de dólares al régimen de Daniel Ortega

Holanda no entregará al régimen de Daniel Ortega los 18.4 millones de euros (un poco más de 20 millones de dólares) para la construcción del Hospital Regional del Caribe Norte, en Bilwi, así lo confirmó a LA PRENSA la sede diplomática desde Costa Rica.

A través de un correo electrónico, la embajada de los Países Bajos (Holanda) explicó a este Diario que la decisión de congelar la donación de dicho fondo se prorrogó para los próximos tres años, y reiteró su posición adoptada el año pasado cuando anunció la medida mediante un comunicado de prensa.

“El Reino de los Países Bajos está preocupado por la violencia, represión, detenciones arbitrarias y la falta de libertades fundamentales en Nicaragua que ha venido sucediendo desde el 18 de abril”, reiteró Holanda, en el que recordó “que (la) decisión también se tomó debido a las quejas sobre la obstrucción y la grave demora en el acceso a la atención médica para los manifestantes en Nicaragua”.

Cuando se adoptó dicha medida el 20 de julio del 2018 se había anunciado que el congelamiento era por dos meses, luego en octubre de ese año, tras vencerse ese plazo, la medida se extendió por otros nueve meses, cuyo plazo se cumplió recién.

“El congelamiento es por un periodo de 3 años”, respondió ayer dicha embajada europea, al consultarle si tras el vencimiento del último plazo, el desembolso quedaría congelado indefinidamente.

El nuevo plazo de Holanda coincidiría con el fin del periodo de gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y con la realización de las elecciones presidenciales en el 2021, cuyos comicios Ortega dice ganará.

Murillo: hospital va con dinero público

La decisión de Holanda explicaría por qué el régimen de Daniel Ortega decidió comenzar a construir el Hospital Regional del Caribe Norte, en Bilwi, a partir del próximo 23 de agosto, cuyo “hueco” que dejó la suspensión de esta millonaria donación será cubierto con impuesto de los nicaragüenses.

El hospital de Bilwi tiene un costo de 82 millones de dólares, según informó Rosario Murillo, vicepresidente designada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), el cual ahora se ejecutaría con fondos propios y un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Nuevo hospital regional en el Caribe Norte, sueño hecho realidad, haciéndose realidad. En Bilwi, Puerto Cabezas, a un costo de 82 millones de dólares, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Gobierno de Nicaragua. Se inicia la construcción el 23 de agosto, 207 camas”, especificó Murillo.

Cuando se anunció este proyecto en el 2015, el BCIE había prometido prestar 52.97 millones de dólares, pero en ese entonces la obra costaba 60 millones de dólares y ahora se elevó a 82 millones. Murillo no informó cuánto de esa inversión saldrá de la renta del Tesoro.

Congelamiento en mal momento

El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Mario Arana calificó como “una pérdida para el país, en momentos que necesitamos recursos, hemos venido perdiendo reservas internacionales de manera bastante importante y obviamente esto es un monto que va afectar las finanzas públicas”.

Y es que el régimen de Ortega se vio forzado a cubrir esa donación con recursos propios, en momentos que le urge recaudar más para cubrir un déficit presupuestario que llegó a superar los 10 mil millones de córdobas antes de la reforma tributaria y que según proyecciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) tras el ajuste fiscal, el déficit se mantendrá en entre 4,400 millones y 4,741 millones de córdobas.

A criterio de Arana la decisión de Holanda es parte de la tendencia de deterioro económico y social del país, ante la negativa del régimen de Ortega de permitir un cambio político. “Esto es un signo de incapacidad para gobernar, aquí nada está normal”, reafirmó.

El analista político Róger Arteaga dice que los tres años que estableció Holanda es un “compás de espera para que la situación de Nicaragua se normalice, y ya sabemos que la normalización de la situación en Nicaragua está en manos de la familia Ortega -Murillo, no en manos del pueblo, ni de la comunidad internacional”.

Arteaga además cree que ese plazo es un mensaje claro de que dicho país europeo “no va desembolsar ni un peso hasta tanto la familia gobernante no se decida dar lo que le pueblo está reclamando: derechos constitucionales, porque no están pidiendo nada extraordinario sino que le restituyan los que les han quitado constitucionalmente”.

Cooperación puede volver, depende de Ortega

Para Arana solo unas elecciones anticipadas, supervisadas y transparentes, sea cuál sea el partido que gane, permitirán que la cooperación de la comunidad internacional retorne, un planteamiento que también ese respaldo por Arteaga.

“Estoy seguro que si la situación se normaliza en menos de un año, Holanda va volver a Nicaragua, porque más bien con un nuevo gobierno vamos a ver una comunidad internacional que así como sancionó así se va a desbordar en ayuda para el nuevo gobierno”, afirma Arteaga, exgerente regional del BCIE.

Por su lado, el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro considera que la medida de Holanda es resultado de la decisión de la dictadura de cerrar las puertas al diálogo.

“Esto es una muestra más de las consecuencias de las acciones de la dictadura, nosotros lo dijimos el día que se anunció el cierre de la negociación, que iban a haber consecuencias y esas son algunas de las consecuencias, y Holanda ha sido un país que tradicionalmente ha ayudado mucho a Nicaragua, por muchos años, incluso durante la Revolución tuvo un programa de apoyo bastante fuerte en los años ochenta”.

De hecho, Holanda apoyó en Nicaragua con fondos en la construcción del moderno Hospital Occidental de Managua, Fernando Vélez Paiz, según publicaciones de medios oficialistas.

Funides prevé que la economía caiga por segundo año consecutivo entre 5.4 y 6.8 por ciento, que se sumarán al 3.8 por ciento el año pasado. Ortega sepultó en semanas reciente la mesa de diálogo con la oposición.

Arana indica que el mensaje es claro: “Ahorita no hay condiciones, cuando haya un cambio de gobierno, vamos a tener esos recursos disponibles…lo que le está diciendo a este gobierno, es que a este gobierno no le va a dar esa plata, será a otro gobierno que cuente con la legitimidad, en unas elecciones limpias y transparentes”.

Por su parte Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) lamentó que Nicaragua esté perdiendo a sus cooperantes por la falta de voluntad que ha mostrado el gobierno en resolver la crisis.

«Es lamentable para Nicaragua que países como Holanda que han ayudado históricamente como en temas de salud tengan que congelar la ayuda bilateral a este gobierno por falta de voluntad para poder solucionar la crisis a través de un verdadero diálogo nacional que concluya en acuerdos concretos, y no sólo Holanda, también ha sido el mensaje de la Unión Europea que existan verdaderas garantías ciudadanas, que exista libertad de expresión, y que no haya ningún preso político», dijo Maltez.

Agregó que al final el gran perdedor es la población nicaragüense, y más en estos momentos que la crisis económica se está acentuando.

«Como gobierno no podemos seguir creyendo que con ignorar este tipo de mensajes vamos a solucionar la situación del país o andar inventando en encontrar mercados que no tenemos nada en común, lo único que puede pasar es que a través de recortes de ayuda o sanciones económicas la situación se deteriore aún más y mientras esto siga pasando aquí no va a venir ningún inversionista», sostuvo.

Lo que pide Holanda desde el año pasado

En el comunicado de julio del año pasado y que esta vez volvieron a reiterar, los Países Bajos resaltaron la importancia del diálogo para superar la crisis en Nicaragua.

Además del diálogo, aclaró que este debe pasar por “una investigación de las denuncias de obstrucción a la asistencia médica, el cese inmediato de la violencia y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”.

En concreto pedía que se implementara en Nicaragua las 15 recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que incluía los aspectos antes mencionados.

Desde entonces, Ortega sepultó el diálogo, aprobó una ley para perdonar y ocultar los crímenes cometidos por sus fuerzas de choque y mantiene secuestrados los derechos constitucionales de los nicaragüenses.