Las misteriosas fotos de una boda gay celebrada en Estados Unidos en 1957 (medio siglo antes de que el matrimonio homosexual fuera legal en el país)

Décadas antes de que el matrimonio homosexual fuera legalizado en todo EE.UU., las parejas del mismo sexo se comprometían en ceremonias privadas entre amigos y seres queridos.

Apenas existen registros de estas ceremonias… hasta ahora.

En 1957, un hombre llevó a revelar un rollo de fotografía a una farmacia de Filadelfia. Sin embargo, las fotos nunca fueron entregadas a sus dueños.

Las imágenes parecen representar una boda gay, casi medio siglo antes de que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera legal en el país y casi 60 años antes de que estas uniones fueran reconocidas como un derecho por parte del gobierno federal estadounidense.

Ahora, tres productores y escritores homosexuales están tratando de identificar a los novios que aparecen en las misteriosas fotos, con el fin de conocer su historia y descubrir si fue un empleado de la farmacia quien se negó a entregarles las instantáneas al descubrir su contenido.

Antes de que se legalizara el matrimonio homosexual en EE.UU., algunas parejas gay se comprometían a través de ceremonias entre familiares y amigos. ONE Archives at USC

Los filmógrafos están documentando sus esfuerzos en un reality show llamado «El misterio de las fotos de una boda gay en 1957».

El programa, que aún no pertenece a ninguna plataforma en particular, cuenta con la coproducción del grupo Endemol Shine, que popularizó programas como Big Brother, The Biggest Loser y Extreme Makeover: Home Edition.

Una boda con las cortinas cerradas

«Es un proyecto apasionante para nosotros», dice Michael Wolfe, uno de los escritores de la historia.

Las fotos fueron tomadas 50 años antes de que el matrimonio homosexual fuera legalizado en EE.UU. ONE Archives at USC

«Estamos revisando debajo de cada piedra, entrevistando a docenas de personas en el área de Filadelfia y fuera de ella, y consultando con investigadores, historiadores y expertos en muchos campos diferentes».

Las fotos que inspiraron el trabajo de los filmógrafos fueron adquiridas por un coleccionista hace algunos años, después de que este las comprara en una subasta en internet.

Pero al darse cuenta de la importancia del material que tenía en sus manos, el hombre decidió donarlas a los Archivos ONE de la Bibliotecas de la Universidad del Sur de California y los Archivos Wilcox de Filadelfia.

La pareja que aparece en las imágenes aparenta tener entre 20 y 30 años, por lo que en la actualidad tendrían entre 80 y 90 si aún estuvieran vivos.

En las instantáneas se puede apreciar a los novios y sus invitados, todos vestidos con trajes oscuros y flores en las solapas.

La celebración tuvo lugar en un modesto piso con las persianas cerradas y contó con una ceremonia oficiada por alguien que parece ser miembro del clero. Los novios aparecen besándose, cortando el pastel de bodas y abriendo regalos.

Recuperar una «historia enterrada»

Wolfe y sus socios, el cineasta PJ Palmer y el escritor y productor de televisión Neal Baer, ​​aún no han podido identificar a la enigmática pareja.

Los cineastas han pedido que cualquiera que pueda identificar a los novios se ponga en contacto con ellos. ONE Archives at USC

Los cineastas han solicitado a cualquier persona que pueda esclarecer quiénes son los protagonistas de la boda, que se ponga en contacto con ellos a través de su sitio web y su página de Facebook.

Para Palmer, las imágenes son especialmente conmovedoras.

«Estamos recuperando historias increíbles e importantes de todo tipo, así como una parte de la historia gay que ha sido enterrada», dice.

«Hay una historia muy rica que ha sido suprimida. Ojalá desde niño hubiera visto fotos de un matrimonio como este. Me habría hecho sentir más normal, al saber que estaba bien».

La Corte Suprema de Estados Unidos no reconoció el derecho de las personas homosexuales a casarse hasta 2015, 11 años después de que el estado de Massachusetts lo hiciera.

Este apartamento con las cortinas cerradas fue el escenario de la boda en 1957. ONE Archives at USC

De esta forma, lo más que podían hacer las parejas enamoradas era comprometerse en uniones que no eran reconocidas ni por los gobiernos ni por las religiones.

«No sabemos si era muy o poco común que las parejas celebraran ceremonias de boda, ya que existe muy poco registro fotográfico y cinematográfico de cómo vivía la gente», comenta Eric Marcus, presentador del podcast Making Gay History.

«Es importante recordar que las personas encontraban maneras de vivir sus vidas en silencio, lejos de las miradas indiscretas del mundo heterosexual».

Trastorno de la personalidad

Por supuesto, esto era mucho más fácil de decir que de hacer.

Varios años antes de que se celebrara la boda, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower firmó una orden ejecutiva que prohibía a los gays trabajar para el gobierno federal.

Los cineastas piensan que existen grandes posibilidades de que los novios no estén vivos, pues la epidemia del SIDA ha cobrado la vida de cientos de miles de personas desde la década de los ´80. ONE Archives at USC

En 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría clasificó la homosexualidad como un «trastorno sociopático de la personalidad» en la primera edición de su Manual Diagnóstico y Estadístico, que contenía la lista de los trastornos psiquiátricos conocidos.

Después de una larga lucha por parte de activistas, la asociación eliminó a la homosexualidad de su lista en 1973, cuando publicó la segunda edición del manual.

Los disturbios de Stonewall, considerados el nacimiento del movimiento moderno a favor de los derechos de los homosexuales, ocurrieron en 1969: 12 años después de la boda.

Hasta 1973, la homosexualidad era considerada por psiquiatras estadounidenses como un «trastorno sociopático de la personalidad». ONE Archives at USC

Los cineastas creen que la búsqueda de los novios será difícil, y no solo por el paso del tiempo.

Ellos afirman que la crisis del sida también podría jugar en su contra: unos 700,000 estadounidenses murieron desde el comienzo de la epidemia en la década de 1980, según Kaiser Family Foundation.

«Estamos hablando de una generación de personas que fueron diezmadas por el sida», anota Wolfe. «Hay muchas personas desaparecidas que, de no ser así, habrían facilitado nuestra búsqueda».

Si en algún momento se logra identificar a la pareja, sin duda los cineastas agregarían otro capítulo a la historia de los derechos de los homosexuales por haber hecho algo extraordinario que ahora se está volviendo cada vez más común.

