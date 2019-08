FACTCHECK: Fotos engañosas sobre los incendios que arrasan la Amazonia

A raíz de los incendios que afectan la selva amazónica, muchas imágenes se viralizaron como correspondiendo a este evento. Sin embargo, el equipo de verificación de la AFP ha encontrado que en su gran mayoría son antiguas o ni siquiera fueron tomadas en Brasil.

Los focos de incendio en la Amazonia superan ya los 70.000 en lo que va del año, según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil. Éstos se deben principalmente a las quemas provocadas para deforestar un terreno, con el objetivo de convertirlo en área de pastoreo, o para limpiar zonas ya deforestadas.

La urgencia ambiental motivó que la etiqueta #PrayForAmazonas se volviera tendencia en redes sociales, favoreciendo también la viralización de imágenes fuera de contexto.

1/ La imagen (A) de un mono abrazando a su cría, aparentemente muerta, ha sido una de las más virales. Sin embargo fue tomada en 2017 por el fotógrafo indio Avinash Lodhi (B) en Jabalpur. El reportero gráfico indicó a The Telegraph que en realidad la cría solo se había tropezado.

A. http://u.afp.com/JB9d

B. https://perma.cc/83R2-N9YK

2/ La foto de un conejo severamente quemado (A) figura en varias publicaciones pero el animal tampoco es víctima de los incendios en la Amazonia. Fue retratado cuando huía de las llamas en Woolsey, California, en noviembre de 2018 (B).

A. https://perma.cc/X3BB-NRHH

Seeing this really breaks my heart 😭💔#PrayforAmazonas pic.twitter.com/2XVYWQ4oDC

— #131Label || ᴀɴᴀ ᴄʀᴀʏ-ᴏɴ 🌷 (@bobbysdotdae) 21 de agosto de 2019