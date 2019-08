Orteguismo reviven un caso del 2017 contra joven excarcelado político

“Ruego a Dios que no lo lleven a la Modelo otra vez, porque no tengo dinero para andar dando esas vueltas otra vez y que me lo dejen en paz de una vez, porque mi hijo no ha cometido ningún delito”, dijo la madre del joven perseguido por la dictadura.