Enrique Bolaños y Byron Estrada insisten que crisis se resuelve con diálogo nacional

Pese a que el diálogo nacional no ha logrado sacar al país de la crisis sociopolítica y según algunos expertos el régimen orteguista le ha sacado provecho para oxigenarse, diferentes voces aseguran que es la única opción para que mejore la situación.

El expresidente Enrique Bolaños Geyer reconoció que constantemente le ha recomendado a Daniel Ortega que abandone el poder para que el país se enrumbe, “yo he llamado y le he dicho a él ¿cuándo te vas? Andate ya. Ya lo he dicho”.

Estas declaraciones el exmandatario nicaragüense las brindó en la presentación del libro Déjà vu, elaborado por Avil Ramírez, quien contrapone a Anastasio Somoza Debayle y Daniel Ortega para que el lector concluya si son la misma cosa.

Por su parte, el ex preso político Byron Estrada indicó que la única salida es a través del diálogo porque la lucha que inició el 18 de abril de 2018 es cívica y no armada, como ocurrió en 1979 con el último Somoza.

“Entendamos de que solo dialogando vamos a salir pacíficamente del régimen, no podemos decir que las armas son una salida porque estamos desarmados, nuestra única arma es la bandera nacional y nuestra voz de seguir gritando justicia, de seguir exigiendo libertad para los presos políticos, de seguir exigiendo elecciones libres y transparentes”, analizó Estrada.

En Déjà vu se presenta una compilación de las principales portadas del periódico Novedades, de la familia Somoza, para que cada lector las compare con la Nicaragua que vivimos desde el 18 de abril de 2018.