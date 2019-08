Taylor Swift estrena su nuevo album «Lover»

La cantante estadounidense Taylor Swift estrenó este jueves 22 de agosto su nuevo album titulado «Lover», junto al video musical, que lleva el mismo nombre del disco.

Desde que se anunció el disco, el 13 de junio de este año, hubo gran expectativa sobre las emociones que produciría ya que es considerado en las redes sociales como «una balada que trata sobre el verdadero amor».

Para dar buena señal a la cantante, las «Swifties» o las fanáticas de la compositora estadounidense reaccionaron al estreno bajo el hashtag # LoverAtMidnight, compartiendo numerosas reacciones previo al lanzamiento.

El resultado es que en la plataforma de Youtube, el video «Lover» tiene casi 500 mil visitas en menos de dos horas y podrá convertirse en tendencias del sitio web.

Este nuevo disco tiene un conjunto de 18 canciones y 4 versiones de lujo que suma contenido exclusivo cada uno.

El primer sencillo «ME!» es una colaboración con el cantante de la banda Panic! at the Disco, Brendon Urie, cuyo video muscial está en Youtube desde el 25 de abril, siendo al mismo tiempo el desenlace de su último disco y su nueva creación musical.

La fotografía de la portada del álbum fue tomada por Valheria Rocha, fotógrafa colombiana cuyo conceptos visuales encajan con los gustos de la cantante.

