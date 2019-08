Las polémicas acusaciones de Trump contra los judíos de EE.UU. que votan por el Partido Demócrata

«O carecen totalmente de conocimiento o son muy desleales». Con esas duras palabras se refirió este martes el presidente Donald Trump a los judíos estadounidenses que votan por el Partido Demócrata.

Sus palabras generaron fuertes críticas en contra del mandatario por utilizar una acusación típica de los grupos antisemitas al acusar a los judíos de tener una «doble lealtad».

El Consejo Demócrata Judío Estadounidense (JDCA, por sus siglas en inglés) dijo que Trump intentaba «politizar el antisemitismo y usarlo como arma» para obtener beneficios políticos.

El Comité Judío del Partido Republicano, sin embargo, defendió al presidente y aseguró que «muestra una gran deslealtad a uno mismo defender a un partido que protege/anima a gente que odia tu religión«.

Las palabras de Trump estuvieron precedidas por duras críticas a dos congresistas demócratas de fe musulmana: Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes, paradójicamente, él acusa de antisemitismo.

La semana pasada, bajo presión del presidente estadounidense, Israel negó a esas legisladoras la posibilidad de entrar en el país para visitar Cisjordania y Jerusalén oriental. Ambas congresistas son muy críticas con el gobierno hebreo.

Posteriormente, las autoridades israelíes accedieron a permitir que Tlaib hiciera una visita «humanitaria» a su abuela en Cisjordania, pero ello declinó la oferta argumentando que no podía aceptar las «condiciones opresivas» que estaban siendo impuestas.

Pero, ¿qué dijo Trump exactamente y por qué causó tanto revuelo?

En un diálogo con periodistas este martes, Trump afirmó: «creo que cualquier judío que vote por un (candidato) demócrata, creo que demuestra que o bien carece totalmente de conocimiento o una gran deslealtad«.

Este miércoles, el mandatario estadounidense negó que sus comentarios fueran racistas y dijo: «si votas por un (candidato) demócrata, estás siendo desleal al pueblo judío y estás siendo muy desleal con Israel».

«Yo he sido responsable de muchas cosas buenas para Israel», señaló.

Trump hizo un recuento de algunas de estas medidas, incluyendo la decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y de trasladar la embajada de EE.UU. a esa ciudad; así como el reconocimiento de los Altos del Golán como parte del territorio israelí y el «debilitamiento» de Irán.

«Ningún presidente ha hecho jamás nada parecido a lo que yo he hecho: los Altos del Golán, Jerusalén, Irán y otras cosas», afirmó.

Horas antes, en varios mensajes en su cuenta de Twitter, el mandatario dio las gracias a Wayne Allyn Root, un comentarista político conservador que aseguró que él era el mejor presidente de la historia para los judíos y para Israel.

“Thank you to Wayne Allyn Root for the very nice words. “President Trump is the greatest President for Jews and for Israel in the history of the world, not just America, he is the best President for Israel in the history of the world…and the Jewish people in Israel love him….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019