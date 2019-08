PrayForAmazonas: los incendios en el Amazonas se convirtieron en primera tendencia mundial en Twitter

La noticia del número récord de incendios que registra Brasil este año, de los que más de la mitad se concentran en la selva amazónica, también invadió las redes sociales.

Bajo el hashtag #PrayForAmazonas (reza por el Amazonas, en español), los fuegos llegaron a ser el tema más comentado en Twitter en todo el planeta y a ocupar el primer puesto en su lista de tendencias globales.

Así, los incendios llevaron este miércoles a los internautas a publicar más de un millón de mensajes en la red social para opinar sobre la situación que afecta al pulmón verde del mundo.

El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE, por sus siglas en portugués) registró en este 2019 un aumento en los fuegos de alrededor de un 83% en comparación con el mismo período de 2018. Más de la mitad se registraron en la región del Amazonas.

Pero el fuego también está siendo noticia en otros países como Bolivia, Paraguay y Perú, en los que se registran focos de incendio desde hace semanas con miles de hectáreas consumidas.

Los datos históricos registrados en Brasil, junto a imágenes de brotes de incendios, generaron una gran conmoción en Twitter.

Uno de los usuarios de la red social que se mostró consternado por lo que está sucediendo con los incendios es el tenista serbio Novak Djokovic, al asegurar que se le rompe el corazón con esta situación.

Otros usuarios también compartieron mensajes para llamar a la conciencia sobre las graves consecuencias de estos incendios.

Algunas ONG de Brasil y de otros países de la región también publicaron datos y videos sobre el fuego.

Com 83% mais focos do que o mesmo período de 2018, incêndios atingem áreas protegidas em todo o país, como os Parques Nacionais da Chapada dos Guimarães (MT) e Ilha Grande (PR).> https://t.co/qxwbi3Gt4z #UnidosCuidamos #Amazônia #ParqueNacional #ChapadadosGuimaraes #IlhaGrande pic.twitter.com/P7VyrBYLfM

«Con un 83% más de brotes que en el mismo período de 2018, los incendios afectaron áreas protegidas en todo el país, como los Parques Nacionales Chapada dos Guimarães (MT) e Ilha Grande (PR)», dice el tuit de la Red Nacional Pró UC.

Mientras que la Fundación Piensa Verde de Chile compartió un video de un auto que captó un incendio en el Amazonas mientras circulaba.

La NASA también hizo lo propio con una imagen satelital de los incendios en Brasil del pasado 11 de agosto.

In the #AmazonRainforest, fire season has arrived.

The MODIS instrument on NASA’s Aqua satellite captured this images of several fires burning in the Brazilian states of Rondônia, Amazonas, Pará, and Mato Grosso on August 11, 2019. pic.twitter.com/btulI01v5n

— NASA Goddard (@NASAGoddard) August 21, 2019