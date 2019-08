El partido era ideal para rotar y probar. El Real Estelí aprovechó su superioridad sobre la Costa Caribe para construir una victoria sólida sin agotar a sus jugadores. Todos tuvieron minutos y aportaron al éxito más contundente 116-79 de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) dominada por los norteños con siete victorias al hilo.

Los estelianos se convirtieron en el tercer conjunto que supera la barrera de los 100 puntos y el equipo que más anota en un partido superando a Brumas de Jinotega (107 vs. Jass y 110 vs. Costa) y Leones de Managua (101 vs Matagalpa), gracias a su buen funcionamiento colectivo.

Todos los cuartos, a excepción del segundo, los ganaron (23-13, 24-24, 33-26 y 30-16) los norteños, que deleitaron a los aficionados del Polideportivo Alexis Argüello. En todos tuvo una amplia ventaja, la menor fue de 12 puntos y la más amplia de 35 amargando el debut del cubano William Granda, quien este martes fue anunciado que pasaba de jugador a entrenador para intentar enderezar el rumbo de la Costa, tras siete derrotas al hilo a pesar del sobresaliente desempeño de los estadounidenses Timothy Jackson (29) y Tyquan Scott (21).

Jared Ruiz casi termina con un triple doble: 21 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias. El puertorriqueño Diego Maldonado (14 puntos), el norteamericano Christopher Blake (16 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias), el cubano Oreste Torres (18 puntos y 7 rebotes) y entrando desde el banquillo Carlos «El Pollo» González (12 puntos) de también se lucieron.