China impondrá nuevos aranceles a bienes importados de Estados Unidos

China anunció el viernes su intención de imponer nuevos aranceles a bienes importados de Estados Unidos con un valor comercial de 75,000 millones de dólares, en respuesta a las tasas aduaneras adicionales que prevé instaurar Washington próximamente, en un nuevo episodio de la guerra comercial.

Estas tarifas adicionales evolucionarán en un intervalo de entre el 5 y 10 por ciento y se aplicarán a 5,078 productos estadounidenses en dos fases -el 1 de septiembre y el 15 de diciembre-, precisaron las autoridades chinas encargadas de los derechos de aduana. Pekín también anunció que impondrá una tarifa del 25 por ciento a los automóviles procedentes de Estados Unidos y un 5 por ciento a las piezas sueltas a partir del 15 de diciembre.

Lea además: Las polémicas acusaciones de Trump contra los judíos de EE.UU. que votan por el Partido Demócrata

La escalada de la guerra comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo se añade a los crecientes temores de una posible recesión en Estados Unidos, con los aranceles pesando en el comercio global y el crecimiento de ambos países.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto nuevos aranceles a bienes importados del gigante asiático con un valor comercial de 250,000 millones de dólares, y aplicará tarifas aduaneras adicionales sobre productos chinos por un valor total de 300,000 millones de dólares, en dos nuevas rondas: el 1 de septiembre y el 15 de diciembre.

Puede interesarle: Jefe del Pentágono confirma muerte del hijo del terrorista Osama bin Laden

El incremento de las tarifas por parte de Washington «ha llevado a una contingencia en las fricciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, violando el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado en Argentina y en Osaka», afirmó en un comunicado la oficina de la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado chino.

«La adopción por parte de China de nuevos aranceles es una medida a la que se ve obligada para responder al unilateralismo y el proteccionismo comercial de Estados Unidos», agregó la oficina.

Por su parte, Donald Trump prometió una respuesta «en la tarde» a la decisión de Pekín y «ordenó» a las empresas estadounidenses encontrar alternativas a la producción en China. «Voy a responder a los aranceles de China esta tarde», dijo Trump en una serie de tuits. «Se les ordena a partir de ahora a nuestras grandes empresas estadounidenses que empiecen a buscar inmediatamente alternativas a China», dijo.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019