Policía Orteguista detiene a excarcelado político Wilfredo Brenes en Masaya

El excarcelado político Wilfredo Brenes Domínguez, de Masaya, fue detenido arbitrariamente la tarde de este jueves 22 de agosto, cuando fue interceptado en el kilómetro 31, Rotonda de Tisma, por antimotines orteguistas. Hasta el momento se desconoce dónde está detenido.

Petrona Domínguez, madre del detenido, se mostró desesperada por no saber el paradero de su hijo y denunció el silencio de la Policía Orteguista (PO). «Me duele todo lo que está pasando en Nicaragua y la injusticia que están haciendo con todos los jóvenes, aquí no hay respeto para nadie, ni para adultos ni para niños ni para nadie, solo para ellos», manifestó la madre del excarcelado.

Lea además: Siguen los secuestros de la Policía Orteguista en Masaya por explosión de bombas de contacto

Brenes Domínguez, quien fue excarcelado el pasado 20 de mayo, había comparecido el 12 de agosto en la estación policial de Masaya para una entrevista por la explosión de una bomba de contacto. Sin embargo, Domínguez aseguró que su hijo no tiene nada que ver con ese evento. «Necesito inmediatamente la libertad de mi hijo», expresó Domínguez.

Marielo Montalván, abogada de Brenes Domínguez, dijo que se ha presentado en la estación policial de Masaya pero no le dan respuesta de la víctima. «Yo me dejé ir a la policía pero lo único que saben decir ‘aquí los abogados no se aceptan’… están haciendo un tramite dilatorio para ellos montar un equipo de pruebas falsas en contra de una persona inocente», dijo la defensora.

Lea también: Policía Orteguista de Masaya cita a otro excarcelado político

El 4 de enero, la PO secuestró y allanó la casa de Brenes Domínguez, ubicada en el barrio Fox de Masaya. «Estuvo preso cuatro meses y medio y nunca fue acusado ante el juez porque no había ninguna prueba en su contra», explicó en días pasado Montalván.