Lo mostrado por el Diriangén en el terreno de juego se refleja en la tabla de posición: penúltimo de 10 equipos y con un gol a favor. No es normal verlo tan abajo en cuatro partidos disputados y con un gol marcado, un promedio alarmante que debe generar preocupación en la afición y ansiedad por corregirlo en lo jugadores.

El Diriangén visita este sábado (4:00 p.m.,)al Juventus en Masaya, en el Estadio Arnoldo y Matty Chávez, en duelo complicado para ambos, principalmente los diriambinos. Desde el Apertura 2014, el Diriangén no estaba solo con un punto tras cuatro jornadas y desde el Apertura 2012 no registraba un gol en esa misma cantidad de partidos.

Quizás ambas situaciones sean un preludio de lo que podría pasar en el actual Apertura.Los Caciques no están entre los principales candidatos a pelear el título e incluso tendrán que pasar muchas complicaciones para entrar en semifinal porque por delante están Real Estelí y Managua FC, los favoritos para estar en la Final; Ferretti, Juventus FC o un equipo sorpresa que podría ser el CD Ocotal.

En el Apertura 2014, cuando el Diriangén obtuvo por última vez un punto en cuatro juego, terminó tercero y quedó eliminado por el Real Estelí en la semifinal. En el Apertura 2012, cuando solo había marcado un gol en cuatro desafíos, finalizó quinto quedando fuera de la siguiente fase.

Jornada 5

Sábado: CD Ocotal vs. Las Sabanas en Ocotal a las 3:00 p.m., Juventus FC vs. Diriangén en Masaya a las 4:00 p.m., y Ferretti vs. Real Estelí en Managua a las 7:00 p.m. Domingo: Municipal Jalapa vs. Chinandega 3:00 p.m., en Ocotal.