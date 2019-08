El partido más importante de la jornada cinco del Torneo de Apertura se disputará en Managua: Ferretti vs. Real Estelí, los adversarios directos de los últimos años en la Liga Primera. El contexto ha cambio considerablemente en los últimos torneos y ahora los estelianos parecen por encima de los capitalinos.

Los ferretistas reciben esta noche (7:00 p.m.,) a los estelianos en un atractivo duelo que servirá para medir las pretensiones de cada uno. El Ferretti no se perfila como un principal candidato para llegar a la Final contra los norteños, sin embargo este desafío demostrará de qué pueden ser capaces.

El Tren del Norte es el mejor plantel de la Liga es el candidato para coronarse. El torneo doméstico no debe ser un obstáculo pero tampoco se puede confiar y el rival de turno le permitirá calibrarse. Los estealinos son los favoritos para imponerse ganar porque acumulan una racha de 25 partidos sin perder ante Ferretti: 13 victorias y 12 empates, la peor racha de su historia.

Jornada 5

Sábado: CD Ocotal vs. Las Sabanas en Ocotal a las 3:00 p.m., Juventus FC vs. Diriangén en Masaya a las 4:00 p.m., y Ferretti vs. Real Estelí en Managua a las 7:00 p.m. Domingo: Municipal Jalapa vs. Chinandega 3:00 p.m., en Ocotal.