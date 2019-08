Jinotega descifra a Carlos Teller y empata a Dantos la serie de playoffs

Las Brumas de Jinotega se crecieron de local descifrando desde el primer episodio al estelar lanzador Carlos Téller y consiguieron una importante victoria 8-5 sobre los Dantos, equilibrando a un partido por bando en la serie de playoffs.

Los actuales campeones del Campeonato Nacional de Beisbol de Nicaragua llegaron a Jinotega pensando en dejar casi sentenciada la serie, sin embargo Téller no tuvo su tarde este sábado permitiendo cuatro carreras en la primera entrada saliendo explotado en el cuarto episodio con seis imparables.

El ataque de Jinotega volvió a encontrar el punto débil de picheo de los Dantos y marcó cuatro anotaciones más en el cuarto inning, gracias al buen actuar de Luis Sequeira, quien impulsó tres carreras. Harvy Gutiérrez bateó de 3-2, un doble y una carrera impulsada, al igual que Juan Blandón.

Elías Gutiérrez y Yeris González se combinaron para amarrar la poderosa ofensiva de los Dantos encabeza por Ofilio Castro, Elmer Reyes, entre otros. Gutiérrez se apuntó la victoria y González se acreditó el juego salvado lanzando cuatro episodios en los que permitió dos carreras.

Por otra parte, las otras series continúan este domingo con los siguientes duelos: en León (11:00 a.m.), Chontales (Juan P. López) vs. León (Fernando Carmona). En el Estadio Nacional (4:00 p.m.), Costa (Horace Rigby) vs. Bóer (Roberto Artola).