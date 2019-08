Es sábado y el reloj marca las 11:30 a.m. y en el gimnasio de boxeo del mercado Roberto Huembes el calor es sofocante, ya no hay boxeadores, a excepción de uno, el nicaragüense René “el Gemelo” Alvarado, quien está entrenando más motivado que nunca luego de conocer que el próximo 23 de noviembre disputará el cetro mundial de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en poder del estadounidense Andrew Cancio, en Indio, California.

“Es una noticia que esperaba desde hace rato y gracias a Dios ya se definió. La noticia la recibí el viernes estaba entrenando por la tarde y me emocioné mucho, ha sido mi sueño desde que empecé en el boxeo”, contó René.

René y Andrew ya se conocen. En diciembre del 2015 ambos chocaron y fue Cancio, quien salió con la mano en alto al imponerse por nocaut.

“Lo fundamental en esta pelea serán las condiciones. En el primer combate con Cancio comencé dominando pero las condiciones fueron mermando. Cancio me conectó un buen golpe en el octavo y el árbitro paró la pelea”, recordó Alvarado.

Desde entonces, muchas cosas han pasado, y René asegura que ha sumado mucha más experiencia.

“Estoy listo para Cancio, en el boxeo nunca se deja de aprender, he mejorado mi boxeo, el recorrido que he tenido ha sido muy bueno, esta es mi oportunidad soñada y voy a tratar de aprovecharla al máximo”, agregó el capitalino.

No saben aún

René todavía no sabe si su preparación de cara al título mundial la hará de manera total en Nicaragua o en Estados Unidos.

“Aquí he estado boxeando con púgiles aficionados y con Francisco Fonseca, que es un boxeador muy exigente que tiene un estilo similar a Cancio, me ha ayudado en mi preparación. Estamos por definir si vamos a terminar aquí o en California la preparación. Pero he estado corriendo, estoy haciendo crossfit”, señaló René.

Alvarado compartió que “mi familia está feliz, al igual que mi hermano Félix quien me está dando consejos, quiero ser campeón como él, le agradecemos a Dios por la oportunidad y ahora a esforzarme y ser valiente”.

El pinolero René Alvarado registra 31 victorias, ocho derrotas y 20 nocaut, mientras que el americano Andrew Cancio 21 triunfos, cuatro derrotas, dos empates y 16 nocaut. Ambos tienen 30 años de edad.