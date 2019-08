Depresión Tropical amenaza convertirse en huracán e impactar en Puerto Rico y República Dominicana

El Centro Nacional de Huracanes de Miami, dio a conocer que la Depresión Tropical, en categoría 5, que se ha formado sobre el Atlántico podría convertirse en una tormenta tropical mientras se acerca a las Antillas Menores y en un huracán a principios de la próxima semana, e instó monitorear su avance.

Islas como Puerto Rico y República Dominicana podrían estar en la trayectoria de tormenta si esta se convierte en un nuevo huracán o ciclón. Dorian y Erin, como son conocidas estas dos tormentas traen intensas lluvias que pueden afectar las zonas antes mencionadas.

Este sábado por la mañana la Depresión Tropical se encontraba hacia el este de las Islas de Sotavento, a unos 800 millas al este-sureste de Barbados.

Para domingo por la tarde o la noche, se espera que la Depresión Tropical 5 se convierta en una tormenta tropical, y para mediado de la semana posiblemente en un huracán, lo que de suceder traería afectaciones sobre las islas de Puerto Rico y República Dominicana.

Tropical Depression #Five has formed over the tropical Atlantic and is expected to strengthen to a tropical storm while it approaches the Lesser Antilles early next week https://t.co/iXZyoCQWWq pic.twitter.com/MmS64dxH3f

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 24, 2019