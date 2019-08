Abogados de Acción Penal denuncian irregularidades en sistema informático judicial

Los exfiscales agrupados en Acción Penal que representan a varios excarcelados políticos denunciaron que existen irregularidades en el Sistema Nicarao o sistema informático del Complejo Judicial Central de Managua, porque no está reflejando todas las actuaciones del proceso judicial en algunos casos de presos políticos e incluso hay expedientes que no abren del todo, lo que ocasiona problemas en la oportuna defensa.

El sistema Nicarao es un sistema de Gestión judicial de impulso procesal, que está diseñado para registrar todas las actuaciones de un proceso judicial. El problema es que existen casos selectivos cuyos expedientes no reflejan todas las actuaciones, expresó Boanerge Fornos, coordinador de Acción Penal.

LA PRENSA tiene un año y seis meses de no tener acceso a las instancias judiciales por «órdenes superiores», por lo que no podemos obtener su versión al respecto.

Uno de los casos recientes con este problema es el del excarcelado político Fernando José Ortega Alonso, conocido como caso P del H, en cuyo expediente electrónico no estaban registradas diligencias realizadas por la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua durante el 2017 y 2018, entre ellas una orden de allanamiento y captura, lo que impidió a la abogada Eyling Cruz Rojas dar seguimiento oportuno a la causa y el joven fue vuelto a apresar en su casa el 16 de agosto.

Actúan a espalda del procesado

Una vez en audiencia inicial realizada el 21 de agosto de 2019, la abogada Cruz se dio cuenta que la Fiscalía apeló de la resolución judicial emitida el 27 de septiembre de 2017, donde resuelven rechazar la acusación en contra del autoconvocado por no existir méritos, sin embargo el 26 de junio de 2018, cuando el joven ya estaba preso como reo político desde el 23 de abril de 2018, la Sala ordenó que admitieran la acusación y mandó el expediente a “sorteo”.

El expediente fue ubicado en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, donde la juez orteguista Karen Chavarría, quien giró orden de allanamiento y captura el 4 de septiembre de 2018 en contra del joven.

“Cabe señalar que estas resoluciones no aparecían registradas en el sistema Nicarao y para las fechas en que se admitió el recurso de apelación y se giró la orden de allanamiento y detención, el joven Ortega se encontraba detenido como preso político, acusado de ser coautor del asesinato de Roberto Carlos García Paladino”, explicó Cruz.

Para el abogado Fornos, si las actuaciones no se registran en el expediente es como si actuarán a espaldas de la defensa, dejándolo en indefensión. “Acción Penal ha observado que en los últimos meses se vienen registrando este tipo de irregularidades en el sistema Nicarao, no permitiendo a los abogados informarse oportunamente y dar seguimiento a las causas. Si no notificas a la defensa, cómo quieren que se enteren y que se defiendan”, recalcó Fornos.

El joven Ortega fue remitido a juicio para el 23 de septiembre y lo mantienen en prisión preventiva. Por el caso político estuvo preso más de un año, hasta que fue liberado mediante ley de amnistía orteguista.