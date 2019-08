Concejo de Mulukukú discutirá la “sustitución” del alcalde liberal Apolonio Fargas

El Concejo de Mulukukú, en la Costa Caribe Norte, sostendrá una sesión extraordinaria la mañana de este lunes, para discutir la “sustitución” del alcalde liberal Apolonio Fargas Gómez, quien tuvo que exiliarse en Costa Rica y habría renunciado al cargo.

La convocatoria para la quinta sesión extraordinaria del año es firmada por la secretaria del Concejo, Jassoara del Socorro Luna Castro, así como por cinco concejales propietarios y una suplente, quienes ponen como “orden del día” una oración, el Himno Nacional, constatación de quorum y “aprobación de Resolución 007-2019 sustitución del alcalde por causal de renuncia del alcalde Apolonio Fargas Gómez”.

Fargas, electo bajo la bandera del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), estuvo preso casi 11 meses, acusado como presunto autor intelectual y material del ataque al puesto policial ubicado en la comunidad Sislao Paraska, donde murieron varios policías en 2018. Al funcionario lo liberaron el 11 de junio recién pasado en virtud de la Ley de amnistía que el orteguismo aprobó a través de su aplanadoras en la Asamblea Nacional.

Con la excusa de una auditoría, la Alcaldía de Mulukukú fue tomada por policías el 9 de agosto recién pasado, llevándose computadoras y papelería. Fargas tuvo que huir y exiliarse.

Violan la Ley de Municipios

De acuerdo con la Ley de Municipios, correspondería a la vicealcaldesa Silgia Lorena Gómez Ruíz, también del PLC, asumir el cargo de Fargas Gómez al frente de la comuna de Mulukukú.

Sin embargo, “no podemos hacer lo incorrecto, y ellos (concejales del PLC) ahí andan de que quieren poner a otro (como alcalde). Aunque el Concejo lo aceptara, hay un Consejo Supremo Electoral que tiene más autoridad que nosotros juntos, entonces en mi caso me voy a apegar a (la) Ley, pero no sé ellos qué irán a hacer”, dijo Gómez Ruíz, indicando que los concejales, además “han andado con su idea de hasta destituirme de vicealcalde”.

Mientras el alcalde Fargas Gómez estuvo preso, Gómez Ruíz, quien tiene 28 años, asumió las funciones y asegura que “estuve con mi mismo salario de vicealcalde y el salario de él no se estaba tocando”. Sin embargo, arreciaron las diferencias con quienes la consideran inexperta por su juventud y la llaman “la cipota, la niña”.

Incluso, dice Gómez Ruiz, antes de que estallaran las protestas ciudadanas en abril de 2018, su relación con el alcalde Fargas Gómez era un tanto distante y “no había una buena comunicación entre él y yo y a raíz de eso es que me vienen ellos (concejales del PLC) a acusar de que yo tuve que ver con eso (persecución contra el alcalde), pero si somos inteligentes, sabemos que la situación es algo político que la traen con él y no soy nadie para venir y traer a todita la Policía, traer al gobierno para echárselos a él (Fargas Gómez) como dicen ellos”.

Injusta persecución contra Fargas

Además de Fargas Gómez y Gómez Ruiz, ambos del PLC, el Concejo de Mulukukú estaba integrado por 11 concejales de ese mismo partido; así como por cuatro concejales de Ciudadanos por la Libertad (CxL) y seis del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Sin embargo, según Gómez Ruíz, “perdimos un concejal” y, ante la ausencia del alcalde Fargas Gómez, el PLC ahora tiene diez concejales además de ella como vicealcaldesa.

La vicealcaldesa calificó como injusta la persecución contra Fargas Gómez, de quien dijo “él es un gran ser humano y el hecho de que no hayamos tenido buena comunicación, eso no lo hace malo, y me da pesar por él y su familia porque no van a tener la vida estable que han tenido y eso de estar exiliado, solo con imaginármelo es algo bastante complicado, porque igual ingresaron a su casa y se le llevaron varias cosas, y para mí es lamentable”.