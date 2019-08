Zona de Strikes: Aaron Judge prometió un jonrón y lo cumplió

Aaron Judge iba camino a convertirse en la cara del beisbol. Su descomunal poder y su personalidad simpática, lo hicieron entrar rápidamente en el sentimiento popular. Su camiseta era la más vendida en las Ligas Mayores y los Yanquis sintieron haber encontrado una estrella para unirla luego a su extensa lista de figuras legendarias.

Sus 52 jonrones como novato en 2017 significaron un nuevo récord. Terminó segundo en la votación para Jugador Más Valioso y fue a su primer Juego de Estrellas. Pero de pronto lo atacaron las lesiones, pasó de una fractura en la muñeca a varias afectaciones en su cuerpo, mientras Mike Trout se consolidaba como el mejor jugador.

Este año incluso, las lesiones han hecho que Judge solo participe en 75 de los 132 juegos de los Yanquis. Y aunque ha comenzado a tronar de nuevo y eso entusiasma a los Yanquis y a sus seguidores, es un gesto de amabilidad lo que lo tiene en los titulares deportivos. Aaron prometió un jonrón a un fanático y le cumplió.

“I’ll hit one for you tonight”, (voy a batear uno para usted esta noche) le aseguró Judge a John Brown, un retirado profesor del área de Los Ángeles, y luego fue a hacerlo. Le disparó jonrón a Clayton Kershaw sobre su famosa curva en el tercer episodio, cimentando la ventaja de los Yanquis en ruta a una victoria 5-1 este domingo.

Esto trae al recuerdo la famosa promesa de Babe Ruth a Johnny Sylvester, un jovencito enfermo, a quien aseguró que batearía un jonrón en el cuarto juego de la Serie Mundial de 1926 contra los Cardenales. Ruth bateó tres. Y los periódicos de la época reportaron una mejoría milagrosa en Sylvester.

Ese suceso ha estado rodeado de múltiples versiones, muchas de ellas contradictorias, pero en el caso de Judge hay video, como se dice ahora. Un detalle para la historia.

Una tarde en 1990, Dave Stewart de Oakland le lanzó un juego sin hit ni carrera a Toronto. Fernando Valenzuela se percató de ello a través de la televisión y dirigiéndose a sus compañeros dijo: grandioso. Ahora prepárense para ver el mío. Y le lanzó un no hitter a los Cardenales 6-0.

«Así mismo ocurrió», comentó más tarde el mánager Tom LaSorda, de los Dodgers.

