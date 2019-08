La cifra de suicidios en Nicaragua en 2018 aumentó un 12% respecto al año anterior

En 2018, el año que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, se registraron 318 suicidios, según el Anuario estadístico de ese año de la Policía Orteguista. La cifra representa un aumento del 12% respecto a 2017 (218) y de un 17% respecto a 2016 (265). Las psicólogas Alba Rony y Ledia Gutiérrez aseguran que la crisis sociopolítica del país influyó en este incremento de casos y que es probable que este año la cifra aumenta aún más.

Tanto Gutiérrez como Rony afirman que, en lo que va de año, en sus consultorios han recibido más casos de pacientes de intento de suicidio y que están relacionados a la situación política, social y económica que sufre el país. «Cuando tenemos un fenómeno social que está arrastrando el estado emocional y mental de las personas, el ser humano queda vulnerable a cualquier situación… el hombre está sujeto a sentir que es el proveedor de la familia, entonces al ver tanto desempleo y escasez por la misma crisis que ha habido esto lo pone en más vulnerabilidad», manifestó Rony.

Puede interesarle: Papa dice que sembrar «odio y violencia» es «el suicidio de la humanidad»

Según las estadísticas, de los 318 suicidios, 262 fueron hombres y 56 mujeres. Según las psicólogas, los hombres son más vulnerables a la presión de las crisis, ya sean personales, familiares o sociales. Las mujeres, aseguran, se caracterizan por ser más resilientes.

«Generalmente en posguerra, en crisis económica, los psicotraumas llevan a la persona a situaciones extremas (persecución, desempleo), todo esto ayuda a que se colectivice el sentido de pérdida, desesperación y desilusión…», afirmó Gutiérrez.

Personas productivas, las más propensas

Según el Anuario de la PO, las mujeres y hombres entre las edades de los 26 y 45 años son los que lideran la lista de suicidios, seguido por el segmento de 18 a 25 años, lo que representaría la «edad más productiva del ser humano», afirmó Rony.

Sin embargo, la recesión económica y el desempleo que ha golpeado fuertemente a los nicaragüenses, vuelve frágil a las personas que busca cómo subsistir o sacar adelante a su familia. «Hay personas que dependen absolutamente de un salario, y eso en el caso de que uno de ellos (de la pareja) trabaje porque encontramos difícil que sean los dos que trabajen, y la incertidumbre del país ha dejado a todo el mundo vulnerable, no podemos cerrar los ojos ante la realidad que enfrentamos», lamentó Rony, psicóloga clínica.

Lea También: Policía Orteguista reporta el supuesto suicidio de un reo en Waslala

Managua lidera la lista de los departamentos con más casos de suicidios (77). Le sigue Matagalpa (42) y Chinandega (23). «En los lugares urbanos la información está atascada todos los días y en todo momento y eso impacta más en el estado de la persona», refirió Rony.

Cifras no creíbles

Para el sociólogo Cirilo Otero, las estadísticas de la PO no son confiables ni transparente debido a que es el brazo represor del régimen orteguista. «En Nicaragua no hay estadísticas ni confiables ni sistémicas, no es cierto que se lleve con un control estadístico transparente (porque) se duda tanto de la policía», expresó Otero.

Aunque el informe de la PO reveló que la principal causa del suicidio fue «pasional», seguido de la salud, familiar y económico, el sociólogo señaló que el país no está preparado para analizar y tratar este tema. «Estamos viviendo en un sociedad que produce mucha decepción, frustración y evidentemente la gente está en depresión y te puede llevar al suicidio. En Nicaragua no estamos preparados para analizar el asunto del suicidio. Está fraccionada la información, porque una información la tiene la psicóloga, los sacerdotes y los amigos, no hay como hacer referencia, ni cómo proyectar hacia dónde puede ir esto», reflejó Otero.

Puede interesarle: El suicidio de mujeres también es causado por la violencia de género en Nicaragua

Gutiérrez y Rony coinciden con Otero, y expresaron que las estadísticas de la PO no reflejan la realidad puesto que existe un subregistro. «Las estadísticas me dicen algo pero no todo. Hay casos de pacientes míos que la policía no lo registró (en años anteriores)», dijo Gutiérrez.

«El primer factor sobre las causa del suicidio es una cuestión no solo pasional sino de sostenibilidad (…) las estadísticas de trasfondo es lo que se tiene que estudiar, porque nosotros decimos por problemas pasionales, pero cuál es el trasfondo. Lo que hace una situación social es vulnerabilizar a la sociedad, la hace más expuesta a problemas de pareja, de salud y familiar, cuántas personas no se han desintegrado por la cuestión política. .. y eso puede arrojar datos que solo dejen ver la punta del iceberg», cuestionó Rony.

Nicaragua no cuenta con una institución oficial que atienda este tipo de problemas.

Lea también: Ideas de suicidio en menores son causadas por abusos sexuales, dice especialista