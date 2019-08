La unión hace la fuerza

En la entrevista de Irlanda Jerez en el programa Camilo de CNN en español, al final ella se despidió diciendo: “Todos somos uno, viva Nicaragua libre”.

Esta última expresión de Irlanda entiendo que significa para ella la unidad de todos los nicaragüenses autoconvocados en lograr el principal objetivo, que es lograr el cambio de una dictadura sangrienta a un sistema democrático, libre, con justicia, Estado de Derecho, independencia de poderes y sobre todo respeto de los derechos humanos de todos los nicaragüenses.

Esta mujer (Irlanda) pasó unos seis meses en las ergástulas de la dictadura del Chipote y la Cárcel de Mujeres La Esperanza, torturada física y psicológicamente, despojada de sus bienes, pero salió de ellas sin recriminar, sin criticar el trabajo de los miembros de la Alianza Cívica por Justicia y Democracia con la delegación de la dictadura orteguista. Tampoco lo hicieron todos los liberados y excarcelados, sino que salieron con más fuerza para seguir luchando por lograr ese cambio.

Siento tristeza cuando leo en las redes sociales cuestionamientos y hasta ofensas contra los miembros de la Alianza Cívica como contra los amigos de la Unión Nacional Azul y Blanco, como si estos fueran sus adversarios o enemigos. Todos sabemos cuál ha sido la táctica de la dictadura: divide y vencerás. Hay que reflexionar, no son los amigos de la Alianza Cívica ni de la UNAB los adversarios, sino la dictadura sangrienta que tiene secuestrada a Nicaragua entera.

No es el momento de estar dividiendo, de lanzar ofensas en público a los que están en la ACJD. Es el momento de fortalecer la unidad, debemos ser uno, como dijo Irlanda, solo así lograremos lo más pronto posible el cambio con la lucha cívica que tiene desconcertada a la dictadura.

Los empresarios no son santos de mi devoción. Quién no sabe en Nicaragua que estuvieron durante once largos años acompañando a la dictadura orteguista, ganando mucho dinero y sin importarles la institucionalidad, la justicia, la democracia el Estado de derecho, la violación casi diaria de nuestros derechos humanos. Pero todo eso quedó atrás. Los empresarios hoy están enfrentados con la dictadura. No podemos seguir recriminando a nadie.

Quiero recordar cuando en el Imperio Romano el esclavo Espartaco se levantó con un ejército para lograr la libertad de todos los esclavos y otro líder le disputaba el mando delante de sus soldados. Tomando unos tres palitos los rompió delante de todos, luego agarró como diez o quince palitos y no pudo romperlos, porque la unión hace la fuerza. Semejante sencillo ejemplo fue la causa de lograr una unión fuerte que hizo temblar al imperio romano. Perdieron por la enorme organización de las tropas romanas y no lograron su libertad, pero estuvieron unidos hasta el final.

El autor es periodista