Abogada de presos políticos sufre agresión y robo a la vista de la Policía Orteguista

La abogada Aura Estela Alarcón Gonzalez denunció la indefensión que viven los defensores legales de los presos políticos. Particularmente Alarcón relató este lunes que fue agredida y robada en frente de policías orteguistas el pasado 19 de agosto, en el sector de la Estación I de la Policía, ubicada en el Mercado Oriental.

Allí dos mujeres le robaron sus celulares y la Policía no hizo nada frente a ese hecho y más bien, según ella, parecía que los uniformados comandaban a los delincuentes. La abogada aseguró que las ladronas fueron las mismas que robaron y agredieron a los periodistas en ese mismo sector, el pasado 22 de febrero, cuando el papá de Irlanda Jerez, Rolando Jerez, se presentó a una cita en esa misma estación policial.

«En presencia de más de 30 oficiales de policía fui agredida por las turbas que comprobé ese día que están bajo el mando del segundo jefe de Policía del Distrito I, comisionado Ramírez. Establezco esta circunstancias, porque en presencia de ellos fui agredida físicamente. Me iban a quebrar los vidrios del vehículo. Sacaron mi bolso del carro, corrieron con él y los policías no hicieron nada. Me despojaron de dos teléfonos celulares», relató la abogada en conferencia de prensa.

La abogada Alarcón es quien iba a defender a las cinco activistas azul y blanco que fueron detenidas por la Policía el pasado 19 de agosto, por eso se presentó a la Estación I de la Policía ese día. Alarcón manifestó que el acoso contra abogados de los presos políticos es sistemático en Nicaragua y los priva de su derecho a ejercer su profesión y a defender a sus clientes.

«Hemos recibido acoso constante tanto de policías, como de personas afines al régimen sandinista y que nos acosan en distintos lugares», dijo Alarcón.

Alarcón también relató que tuvo que exigirle a los policías que le recibieran su denuncia de robo, mientras los ladrones estaban en frente de ella en la estación policial, manipulando los celulares que habían robado. Los oficiales dijeron que tenían que presentar recibos de la compra de los teléfonos y aunque lo hizo, no se los han regresado.

Ante la ausencia de instancias confiables, la abogada también denunció este robo ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quienes también la acompañaron en la rueda de prensa.