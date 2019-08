Ernesto Cardenal y su nuevo libro “Canto a México” envuelve al lector en los maravillosos orígenes mesoamericanos

El poemario “Canto a México” de Ernesto Cardenal – uno de los poetas vivos más importante de la lengua española – ha sido publicado en su primera edición por la prestigiosa editorial mexicana Fondo de Cultura Económica (FCE).

“Canto a México envuelve al lector en los maravillosos orígenes del pueblo mesoamericano con cantos sobre Netzahualcóyotl, Tlamatinimes y Quetzalcóatl”, refieren en su presentación.

Su índice además anuncia 20 cantos (poemas), además de los anteriores citados, aparecen publicados, “Cantares mexicanos”, “In Xóchitl in Cuicatl”, “La niña náhuatl”, “Milpa”, entre otros.

Cardenal, es un poeta celebrado por sus anteriores publicaciones, “Homenaje a los indios” (1969) y “Quetzalcóatl “(1985). Ahora en esta nueva edición del FCE de “Canto a México”, el poeta “conjuga la grandeza de los tronos mesoamericanos, simbólicos y literales, con la delicadeza de las flores y colores y con el diálogo poético”.

El FCE también resalta el conocimiento teológico y pensamiento revolucionario del poeta, el cual logra con sus versos libres transmitir “la vida fantástica de los pueblos antiguos con una deconstrucción representativa de imágenes y nostalgias, enaltecedoras y místicas”.

Lo maravilloso del origen prehispánico, su amor por México y abrazo a su geografía es destacado también en una breve nota en la contraportada del poemario invitando a su mágica y enriquecedora lectura.

“Canto a México” por igual entrelaza colores y texturas con el diálogo teológico e histórico de un país de hondas tradiciones para ofrecer un mural poético del lugar que Cardenal, desde su juventud, concibe como su patria.

Así lo vemos en un breve prefacio de Cardenal donde expresa su vinculación sentimental con la tierra mexicana; logrado con un recurso poético muy a lo José Coronel Urtecho (“coroneliano”) y vanguardista.

Este dice: “No soy mexicano, pero soy de los muchos no mexicanos que aman mucho a México. Conocí a México desde mi temprana juventud y he vivido mucho en México y como muchos otros no mexicanos de México he sentido a México como mi patria”.

Otros poetas nicaragüenses y su mirada a México

Quiero recordar a otros poetas nicaragüenses vinculados a México, historia y cultura. A Rubén Darío (1867-1916), autor del poema “Tutecotzimí”, escrito en 1890, y publicado en “El Canto Errante” (1907).

A Salomón de la Selva (1893-1959) autor del poema “Elogio de Yanga”, en el que afirma “no de una raza sola se formó México sino de todas”. Llegó a ser consejero del Presidente Miguel Alemán Valdés y fue elegido miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua (1952), y donde se publicó su poemario “El soldado desconocido” (1922, México).

Ernesto Mejía Sánchez nació en Nicaragua en 1923, pero gran parte de su vida vivió en México. Murió en Mérida en 1985. Ejerció la docencia en tierra azteca y su obra poética recibió el premio Internacional Alfonso Reyes (1980). La editorial mexicana Joaquín Mortiz le publicó “Recolección a mediodía” (1980).

Carlos Martínez Rivas (1924-1998) publicó en México, en 1953, su libro celebrado libro “La Insurrección solitaria”.

Pablo Antonio Cuadra (1912-2002), Lizandro Chávez Alfaro (1929-2006) Francisco Pérez Estrada (1913-1982); así poetas vivos como Julio Valle Castillo y Francisco de Asís Fernández, entre otros.

Han estado vinculado a México y compartido junto a Cardenal el ámbito cultural y el vínculo con los temas prehispánicos, poniéndolos así de cara a las antiguas confluencias de la mitología indígena, una forma de autoafirmación del origen más remoto de su identidad.

Una mirada al Quetzalcóatl

Veamos pues, lo que nos dice Cardenal de uno de sus símbolos, el Quetzalcóatl. En México es exaltada y recorre la geografía y los espacios como el dador de todo lo que atañe a la vida.

Se considera a Quetzalcóatl como la deidad principal de la cual se generan los demás a partir del desdoblamiento. Y es recurrente en quienes vuelven su mirada hacia esa herencia vernácula en el arte.

En nuestros patrones culturales ancestrales primigenios encontraremos este referente mítico, vinculado al agua, en Nicaragua, en lagunas, pero además en la pintura rupestre, en petroglifos, en cerámica y en las muy viejas tradiciones orales.

Es omnipotente y omnipresente lo cubre todo: “Es el Dios de la vida, de la Luz, de la Sabiduría, de la Fertilidad, del Conocimiento”. Le atribuyen capacidad de regir al día y los vientos; pero además representa la divina dualidad de lo femenino y lo masculino.

A este ser o entidad divinizada se refiere Cardenal en su poemario “Canto a México”, y se refiere a la leyenda, el mito que da futuro a su pueblo y he aquí que se mexicaniza nuestro poeta cuando dice:

“Quetzalcóatl llegó a Tlapalan. / Y desapareció en el mar./ Dijo a su pueblo que no llorarán por el./Que volvería.”

Para Cardenal Quetzalcóatl, la Serpiente emplumada es:

“la serpiente con plumas de quetzal./ Serpiente-quetzal./ Tierra y vuelo./ La serpiente era la tierra /devoradora de vida / y dadora de vida./ Serpiente-pájaro=materia alada: Unión de la tierra con el cielo.”

Edición se suma al homenaje a Cardenal en sus 95 años de vida

En lo personal valoro oportuna su salida al público. Esta obra llega en el momento propicio para reforzar el homenaje que el artista gráfico mexicano Leopoldo Morales Praxedis y yo preparamos para celebrar los 95 años de vida de Ernesto Cardenal, quien en los dos últimos años ha publicado los poemas de largo aliento: «Hijos de las estrellas»(2019), y «Así en la tierra como en el cielo» (2018), de Anama Ediciones.

Para este homenaje a su vida y obra hemos contactado a 23 artistas mexicanos, la propuesta es elaborar 23 grabados inspirados en la poesía de Cardenal.

Y precisamente ahora como si se tratara de ir acomodando las piezas de un rompecabezas, ve la luz esta obra que es un homenaje, “Canto a México”; ahora México corresponde este honor con una obra plástica colectiva para uno de los más grandes poetas vivos de América: Ernesto Cardenal.

