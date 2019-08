Selección Nacional de Beisbol Femenina decidida a trabajar más fuerte

En medio de besos, abrazos fue recibida la Selección Nacional de Beisbol Femenina luego de su participación histórica en el Premundial de Beisbol Femenino en Aguascalientes, México.

En el evento, Nicaragua obtuvo una victoria y seis derrotas. El único triunfo de las nicas fue ante Puerto Rico de 13-9.

“Fue una tarea bastante dura. Habían equipos hasta con seis meses de entrenamiento, pienso que si hubiéramos tenido más tiempo de práctica se hubiera llegado lejos, incluso clasificado al Mundial de Tokio. Lo mejor fue el bateo, defensivamente lucimos un poco mal por falta de fogueo y práctica, solo restaba trabajar en la parte técnica, física y fundamentos de juego”, expresó el mánager Dorian García.

“Fue una experiencia muy linda porque pude aprender un poco más del beisbol, es algo inolvidable. Cuando me tocó mi turno de lanzar traté de concentrarme en mis lanzamientos y busqué siempre la zona de strike y gracias a Dios me fue bien. Le tiré a México, Cuba y Venezuela, al inicio estaba nerviosa y luego me concentré”, explicó Brenda Jiménez, originaria de León y la mejor en picheo, según el entrenador de dicha área Julio César Raudez.

Grandes momentos y sus protagonistas

En dicho torneo hubo mucha historia por ser la primera participación, como el primer hit de Nicaragua a manos de Carol Rocha, la primera victoria a cargo de Wendys González y el primer jonrón con bases llenas de Tishonnie Hunter.

“El hit fue algo inolvidable, tenía en contra el conteo, tenía dos strikes, pude leer el lanzamiento y salió el hit, la pelota ahora la pondré en una vitrina. Nicaragua tiene material para estar en estas competencias”, contó emocionada Rocha.

Mientras que González señaló que “esperamos que luego de este Premundial más muchachas practiquen y aprendan este deporte. Llevaré en el corazón la victoria que le di a mi país”.

En tanto Raudez manifestó que “al inicio las muchachas estuvieron nerviosas, pero luego se fueron adaptando. El bateo me sorprendió, pero hay que seguir trabajando para futuras selecciones”.

El entrenador de bateo Carlos Silva vino más animado luego del Premundial.

“Se dice que vienen cosas grandes para Nicaragua, solo hay que seguir trabajando. El beisbol femenino ya pegó y seguirá para adelante. En un corto tiempo Nicaragua estará batallando en esos torneos”.

Mientras que el entrenador Efraín Avendaño aseguró que “en unos años Nicaragua será potencia. Cuando nos enfrentamos a esos equipos nos dimos cuenta que estaban al alcance, pero el nervio y los errores nos mataron. El bateo me sorprendió, a Cuba se le conectó 21 imparables, me siento satisfecho del trabajo de ellas, toca trabajar más duro de ahora en adelante”.

Nicaragua perdió de manera seguida ante México 16-0, Canadá 19-2, Estados Unidos 21-1 y Cuba 15-14. Luego se ganó a Puerto Rico 13-9, y se perdió contra Dominicana 16-4 y Venezuela 15-5.

Joel Almendarez, el periodista enviado por la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba) al Premundial y además vocero de la Liga de Beisbol Femenina de Managua, aseguró que entre otros planes será empezar a enseñar el beisbol a niñas con miras al futuro en el que estarán involucrados los conjuntos de la liga de beisbol de Managua e invitó a que los departamentos que aún no tienen ligas femeninas de beisbol se organicen con miras al futuro.

Así fue

Estados Unidos (6-0) se coronó invicta en el Premundial de Beisbol Femenino tras vencer 8-5 a Venezuela (5-2). Canadá (4-2) fue tercer lugar al vencer 11-1 a México (3-3). Luego siguieron, Cuba y República Dominicana, ambos con 3-4, Puerto Rico 1-5 y Nicaragua con 1-6.