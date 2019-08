«Avianca está quebrada». Las polémicas declaraciones de Roberto Kriete, presidente ejecutivo, que hicieron caer las acciones de la aerolínea y que ahora la compañía niega

Después de la filtración de un polémico vídeo, en el que aparece el presidente de la junta directiva de Avianca Holdings S.A, Roberto Kriete asegurando que la compañía «está quebrada», la aerolínea emitió hoy un comunicado en el que aclaró que el término fue utilizado de manera coloquial para tratar de «enfatizar el apoyo y compromiso que se requiere de todos los colaboradores de la compañía» en momentos que entrarán en proceso de fuertes cambios en la empresa.

Las polémicas declaraciones de Kriete, quien aparece acompañado de Anko Van der Werff, CEO de Avianca en una reunión con trabajadores, fueron filtradas en las redes sociales y ocasionaron que las acciones de la empresa cayeran este martes en la Bolsa de Valores de Colombia hasta un 14 por ciento, pero tras el comunicado la reducción se suavizó hasta un -8 por ciento, según informaron medios de ese país.

También en la Bolsa de Nueva York los títulos de la caída de las acciones de la compañía era similar al de la colombiana, cuyas acciones pasaron de cotizarse de 2.81 dólares al inicio de la jornada a 2.6 dólares, según informó el diario El tiempo en su edición digital, en el que señala que al primer semestre de este año la aerolínea perdió 475.9 millones de dólares, casi quince veces de las pérdidas registradas en igual periodo del año pasado.

«Yo quiero se un poquito más tajante que Anko, (sobre) la situación financiera, señores, Avianca está quebrada, ¿ok?, quebrada, (la compañía) no le está pagando a sus acreedores, no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no le está pagando a los bancos, estamos en un proceso de renegociar todo eso y reestructurar todas las deudas para poder comprar tiempo, para poder ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta aerolínea se vuelva rentable y tenga la capacidad de pagarle a los bancos». Fueron las palabras que Kriete expresó durante una reunión interna con «ciertos empleados» al referirse al estado financiero de Avianca Holdings.

En su comunicado, la aerolínea, que tiene vuelos en Centroamérica y otros destinos, asegura que el video fue «obtenido de manera ilegal» y que las palabras de Kriete no toman en cuenta el contexto completo de la reunión. «Avianca Holdings no está en proceso de quiebra o de insolvencia regido por ley alguna y no ha solicitado ser admitida en proceso alguno de similar naturaleza en jurisdicción alguna», afirmó en su comunicado.

No obstante, en el fragmento se escucha a Kriete admitiendo que es «urgente que le demos vuelta a esta empresa, porque tenemos un tiempo limitado. Las instituciones financieras, gracias a Dios, nos han dado ese respiro y tenemos un tiempo muy limitado para poder llevar a cabo todos los cambios que esta empresa necesita para poder convertirse en rentable».

Entre las medidas que aplicarán para impulsar ese cambio que requiere la empresa figura «cortar rutas, que pierden dinero, que ya en ese ácido en Centroamérica ya lo sentimos, porque creo que fue lo primero que se cortó, se cortó de Guatemala a todos lados, tengo entendido que eso fue de lo primero que se cortó. Se están cortando un montón de rutas, que pierden dinero que nunca debimos a haber operado», dijo Kriete.

Al respecto, la aerolínea en su comunicado dejó claro que los ajustes que se harán para hacer rentable la empresa están enmarcados en el Plan Avianca 2021, el cual tiene como metas: «(a) el reperfilamiento de la deuda mediante acuerdos con contrapartes de la Compañía, (b) la optimización de la flota, (c) el fortalecimiento del hub Bogotá, (d) garantizar un flujo de caja que permita llegar a niveles de apalancamiento conservadores y (e) lograr un crecimiento sostenible y competitivo».

Kriete admitió que «a nadie le gusta cortar rutas, pero primero tenes que ponerle un torniquete a la empresa, dejar de perder dinero y empezar a tomar las acciones que van a llevar que la empresa sus números salgan en negro». El alto cargo de la aerolínea urgió a los trabajadores a asumir ese compromiso porque la compañía estaba «contra el tiempo» porque solo tenían cuatro meses para ejecutar «una cantidad de cambios enormes».

Aunque el comunicado de Avianca no aclara en qué país se realizó la reunión con los trabajadores, los medios colombianos aseguran que dicho encuentro fue en El Salvador.

