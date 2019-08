Netflix renuncia al estreno amplio de «El irlandés» en las grandes cadenas de exhibición

Los avances de la película «El irlandés», un filme de Martin Scorsese se estrenará el 1 de noviembre en los cines de Estados Unidos y en Netflix el 27 de ese mismo mes para todos sus abonados, así lo dio al conocer la La plataforma de Netflix, en su canal oficial en Youtube.

Los planes anunciados significan renunciar al estreno amplio de «El irlandés» en grandes cadenas de exhibición, como habría sido habitual para una película que aspira a los Oscar.

Los exhibidores de las grandes salas piden la exclusiva de tres meses, en tanto Netflix solo ofrece tres semanas, por lo que todavía no se ve un acuerdo entre ambas partes.

La película contará con la participación de grandes estrellas del cine como Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

Un asesino a sueldo y el activista sindical Jimmy Hoffa, cuya desaparición se convirtió en uno de los misterios más grandes sin resolver de Estados Unidos, forman parte del filme centrado en la vida de Frank Sheeran.

Esta producción contará con 180 millones de dólares de presupuesto en comparación a la primera temporada de la serie «The Crown», considerada la más cara de la historia con un presupuesto de 117 millones de dólares.

Would you like to be a part of this history?

The Irishman, in theaters beginning November 1st and on Netflix November 27th. pic.twitter.com/896Y3rMay1

— The Irishman (@TheIrishmanFilm) 27 de agosto de 2019