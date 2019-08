Taylor Swift gana el premio al video del año en los MTV

Taylor Swift se llevó el premio al video del año por su himno gay “You Need to Calm Down” en los premios MTV a los Videos Musicales, VMAs, el lunes, en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Swift arrancó los VMAs, luciendo un corsé dorado para interpretar “You Need to Calm Down”, que incluyó un gran arcoíris detrás de ella. Después tomó su guitarra para tocar la balada “Lover”, que da título a su álbum lanzado el viernes.

El video de “You Need to Calm Down”, una canción de Swift contra los homófobos y la gente que la critica sin razón incluyó a varios famosos como Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul y el elenco de “Queer Eye”. Antes de su lanzamiento Swift anunció que ella apoya la iniciativa de ley conocida como Equality Act que busca que se prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, embarazo, maternidad o alguna enfermedad.

“You Need to Calm Down” también se llevó el premio al mejor video con mensaje positivo. El multifacético Todrick Hall quien ha aparecido en algunos de los videos de Swift, incluyendo “You Need to Calm Down”, recibió el honor.

“Quiero decir que este es un premio votado por los fans así que primero quisiera decir gracias a los fans porque en este video se dijeron varias cosas importantes, el hecho de que votaran por él significa que quieren un mundo en el que todos sean tratados por igual”, dijo Swift al recibir el premio al video del año acompañada por varias de las personas que participaron en su video.

Rosalía y J Balvin ganaron el premio al mejor video latino por “Con altura”, su canción con El Guincho.

La rapera, cantante, compositora, productora y bailarina Missy Elliott fue reconocida con el Premio Michael Jackson Video Vanguard y trajo a la vida real sus excéntricos, coloridos e innovadores videos de “Work It” y “Lose Control” en el escenario del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Incluso lució en su actuación la misma bolsa de basura inflada que llevó con carisma y confianza en el video “The Rain (Supa Dupa Fly)” de 1997.

“He trabajado diligentemente por más de dos décadas y nunca pensé que estaría parada aquí recibiendo este premio”, dijo Elliott.

La estrella de 48 años también dedicó su premio a los bailarines del mundo y mencionó a artistas cuyos videos la han inspirado incluyendo a Janet Jackson, Madonna, Peter Gabriel y Busta Rhymes.

Elliott también honró a la fallecida estrella del R&B Aaliyah, quien fue su amiga y colaboradora. El 18º aniversario de la muerte de Aaliya se conmemoró el domingo.

“Aaliyah, te amo, te extrañamos”, dijo Elliott.