El Parlacen en Nicaragua

La carencia de facultades vinculantes es la debilidad fundamental del Parlacen, tal y como lo acaba de asegurar el recién electo presidente de Guatemala, doctor Alejandro Giammattei.

La falta de capacidad interna para vigorizar su funcionamiento en y a partir de su objetivo primigenio que fue sustituir la guerra por el diálogo y la concertación política, para convertir a Centroamérica en una región de paz, democracia y desarrollo, en base al respeto a los derechos humanos de todos los centroamericanos, no impidió que en nuestro país se consolidara una nueva dictadura. Su mandato que nació desde la firma de Esquipulas II ha sido desvirtuado. Se afirma retóricamente que el Parlacen es el órgano político por excelencia de la integración, sin llevar a la práctica su potencial de representación democrática. Esta es una debilidad y una oportunidad a la misma vez ya que si los diputados centroamericanos se lo propusiesen lograrían avanzar rápidamente vinculándose en agendas temáticas comunes hacia metas efectivamente integracionistas. Debe vincularse más dinámicamente a los procesos internos del SICA y a los actores institucionales y sociales de la región. Pareciera que el Parlacen sigue siendo una instancia superestructural sin arraigar una cultura y una conciencia integracionista. Basta con preguntar a cualquier ciudadano de cualquier país del SICA y Parlacen y las respuestas oscilan entre el desconocimiento y el poco sentido de pertenencia. No hay conciencia de una “ciudadanía centroamericana”. El Parlacen debe coordinarse más activamente con los parlamentos nacionales, con los órganos especializados del SICA en temas sensibles comunes como, por ejemplo, unión aduanera, la eliminación de barreras para el libre tránsito de personas, bienes y servicios, migrantes, compras conjuntas; “Cielos abiertos” para las aerolíneas comerciales, la eliminación del roaming en las llamadas internacionales en la región. Ciudadanía centroamericana, cédula única, pasaporte centroamericano, etc. Llevar el debate sobre el rol del Parlacen más allá del tema de la integración, insertándose en el tema de la democracia en Centroamérica.

Entre los objetivos no alcanzados menciono: La ampliación del periodo de la Junta Directiva de uno a dos años. La formulación de políticas públicas de integración, las que, con la debida aprobación se conviertan en normas de carácter vinculante para la región; proponer legislación comunitaria en materia de integración regional y las normativas para armonizar leyes que impulsen el avance y fortalecimiento del proceso de integración centroamericana ístmica e insular. Lograr que se cumpla el control político sobre las actividades institucionales de las funcionarias y funcionarios de los órganos, organismos e instituciones del SICA; propiciar y apoyar la más amplia participación política de los pueblos de Centroamérica ístmica e insular en el proceso de integración regional; Contribuir a la consolidación del sistema democrático, pluralista, representativo y participativo en los Estados Miembros del SICA, así como al respeto y promoción de los Derechos Humanos y la identidad multiétnica, pluricultural y multilingüe; etc.

A partir de los sucesos de abril del año pasado en nuestro país quedó demostrado que este órgano requiere de una profunda revisión y reforma, para que sea efectivamente una institución al servicio de la democratización y la libertad de los ciudadanos centroamericanos.

Su silencio ante los graves hechos en uno de sus Estados Miembro donde fueron asesinados más de 300 ciudadanos entre niños, jóvenes, adultos, y el exilio forzoso de más de sesenta mil personas como consecuencia de la represión, nos demuestra que su vida y su mandato han sido desvirtuados.

El autor fue diputado nacional en el Parlacen, preside la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Ciudadanos por la Libertad.