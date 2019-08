Hospital Militar con acreditación internacional de excelencia

Seguir controles extremos y normas de estricto cumplimiento para garantizar la identificación correcta de los pacientes, el manejo adecuado de fármacos y la administración precisa y automatizada de medicamentos, son solo algunos de los rigurosos protocolos internacionales y procedimientos que conforman la cultura institucional de calidad y seguridad que se practica en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños.

Todo ese rigor en los procesos para garantizar la calidad y seguridad de los pacientes, es lo que valida de forma objetiva la Acreditación Diamante que recientemente otorgó la Acreditación Canadá Internacional (ACI) al Hospital Militar en su totalidad: servicios hospitalarios y ambulatorios, convirtiéndose en el primero y único hospital de Centroamérica con el máximo nivel de esta acreditación internacional.

En Latinoamérica solamente dos países cuentan con esta acreditación en su máximo nivel: México, con un hospital pequeño de 55 camas y Nicaragua, con el Hospital Militar, el centro hospitalario de mayor complejidad del país, con el mayor número de camas (460), el mayor número de especialidades y subespecialidades médico-quirúrgicas (77) y la mayor capacidad de hospitalización, explicó el teniente coronel, doctor Noel Vladimir Turcios Arróliga, subdirector médico del Hospital Militar.

Jodie Taylor, directora de Desarrollo de Acreditación Canadá, entregó el certificado al General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. “Extendemos nuestras felicitaciones por este importante resultado. Agradecemos por mantener los principios de acreditación y la mejora continua de la calidad integrada en sus procesos y servicios y deseamos que continúen con éxito el camino de la calidad”, dijo al hacer la entrega.

Rigurosa evaluación

Para obtener la acreditación, el hospital se sometió de manera voluntaria a un proceso riguroso, donde se evaluaron 16 capítulos para alcanzar determinados estándares con más de 1,200 criterios definidos en todos los ámbitos del hospital. “Es el resultado del esfuerzo que han hecho todos los colaboradores en relación a la mejora continua de la calidad, de hacer un cambio en la cultura”, comentó.

El teniente coronel, doctor Turcios, manifestó que esta certificación ratifica que el Hospital invierte en infraestructura, equipos, insumos y entrenamiento de su personal. “Que respetamos el derecho de los pacientes y sus familias, que nos involucramos en el proceso de atención como socios en el sentido de que les escuchamos y les damos respuestas a sus problemas y necesidades”, dijo.

Reducción de riesgos

Los protocolos de estandarización de procesos se utilizan en industrias de alto riesgo, como la energía nuclear y la aviación. La medicina es también una industria de riesgos porque un error puede significar la pérdida de una vida. De ahí la importancia de tener protocolos para realizar procedimientos seguros en los pacientes.

Esa es la razón por la que el Hospital Militar se ha sometido a esta estricta acreditación, mediante la cual dispone de políticas estandarizadas que contribuyen a la reducción de errores y eventos adversos.

“Los errores médicos y los eventos adversos son una de las principales causas de muerte en los hospitales a nivel mundial. De ahí la preocupación de la Organización Mundial de la Salud por los lineamientos para la seguridad del paciente”, expresó el subdirector. “La acreditación significa que como hospital contamos con un programa activo y muy eficiente para prevenir las infecciones intrahospitalarias y prevenir eventos adversos”, añadió.

Eventos adversos es un término que en medicina se utiliza para referirse a errores médicos. Según el especialista, los hospitales más seguros son los que más reportan eventos adversos porque si llega a ocurrir, el personal no se queda callado ni lo esconde, lo reporta para crear mecanismos o barreras para que no se vuelva a repetir. “Si la institución adoptara una política punitiva en relación a eso, sería un efecto negativo porque el personal no reportaría”, se va a quedar callado, porque va a tener miedo a perder su trabajo o manchar su expediente.

En este sentido, los estándares y procesos internacionales buscan reducir los riesgos enfocándose en conocer qué fue lo que falló y generalmente son problemas del sistema y no del individuo. “Está demostrado que más del 85 por ciento de los eventos adversos ocurren porque los sistemas tienen debilidades que permiten que sucedan. Tenemos que ser vigilantes de los eventos adversos, buscar barreras, filtros para que no se repitan”, destacó. Es por eso que la acreditación incluye la instalación de procesos de trabajo y de manejo del paciente a nivel de excelencia.

Acreditación Canadá apoya el desarrollo de una cultura sostenible de mejora continua y el Hospital Militar debe continuar el trabajo para sostener en el tiempo los niveles de calidad que ha alcanzado, realizando planes de control, evaluaciones, reportes de calidad y con base en ello ir tomando medidas para mantener esa cultura institucional adquirida. Asimismo, cada tres años se someterá a rigurosas evaluaciones de parte de Acreditación Canadá Internacional.

El teniente coronel, doctor Leonso Enrique Esquivel López, segundo jefe del Cuerpo Médico Militar y Director del Hospital Militar, destacó que con esta acreditación internacional, el centro se vuelve eficiente, eficaz y efectivo. “Eficiente porque utiliza los recursos de manera óptima, eficaz porque resuelve los problemas y efectivo porque el paciente recibe lo que necesita”, dijo.

Agregó que el Hospital Militar ha hecho un esfuerzo para mejorar la atención de los pacientes, construyendo una cultura nueva para revolucionar la atención médica en Nicaragua. “Queremos compartir esto con el resto de hospitales del país, para que todos nos orientemos hacia la calidad, y hacia el mejor manejo y tratamiento del paciente; crear una nueva cultura a nivel nacional que termine en la mejor atención al paciente y su familiar. No solamente es para nosotros, queremos que a partir de nosotros, seamos referente para el resto de hospitales del país”, finalizó el director del hospital.

Una acreditación de prestigio

Acreditación Canadá Internacional es un prestigioso organismo canadiense independiente, sin fines de lucro, que valida de forma rigurosa y objetiva el cumplimiento de estándares internacionales en materia de servicios de salud.

Está certificado por la Sociedad Internacional de Calidad de la Salud.

Es miembro de la Cooperación de Acreditación de Laboratorios de Asia Pacífico y está afiliada a la Organización de Normas de Salud de Canadá.

Tiene más de 60 años de experiencia y está presente en los cinco continentes.

Tiene experiencia en la acreditación de hospitales militares.

Tiene más de mil instituciones y hospitales acreditados en el mundo.

En Latinoamérica ha acreditado 70 hospitales públicos y privados en Brasil; 60 en Ecuador y 2 en Perú. En el Caribe ha acreditado a 10 instituciones entre hospitales, organizaciones y centros de cirugía; en México ha acreditado a varios y en Centroamérica, Nicaragua es el primero.

Ningún hospital en Latinoamérica ha sido acreditado en su totalidad, generalmente quedan fuera los servicios ambulatorios. Nicaragua es el primer país con un hospital acreditado en su totalidad.

Diamante es el máximo nivel que otorga este organismo.

Una cultura de excelencia

El proceso de acreditación involucró a todos los colaboradores de todas las áreas y significó la apropiación de una nueva cultura institucional. Entre los resultados destacan: