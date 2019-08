Emilio Aburto: «Pasaron cosas que no pueden darse, que se vaya la energía no es agradable y se piensa mal»

Faltaban 14 minutos para el final. El juego estaba empatado 1-1. El Managua FC y Motagua hondureño estaban arriesgando mutuamente buscando el segundo tanto para llevar el duelo a la tanda de penales, en el caso de los Leones Azules, o definiera la eliminatoria a favor de los catrachos. La tensión estaba en el ambiente, pero inesperadamente falló el fluido eléctrico en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Emilio Aburto, técnico del Managua FC, durante la conferencia de la Liga Concacaf, dio a entender que ese apagón se produjo de forma intencionado y no fue algo inesperado.»Hubo muchas que pasaron y no pueden darse, somos profesionales nos dijeron, eso que se vaya la energía no es agradable para ninguno de los dos y se piensa», apuntó Aburto.

Lea además: Managua FC empata con Motagua y queda fuera de la Liga Concacaf

La prensa hondureña afirmó que el apagón fue apropósito porque es una técnica recurrente del Motagua en la Liga local cuando juega en el escenario y pasa muchos apuros. El entrenador argentino de ese plantel, Diego Vásquez, no quiso opinar al respecto sobre las declaraciones de su colega. «No soy electricista para saber por qué se dio el apagón», dijo el técnico de las Águilas cuando se presentó ante los medios.

«Pensaron que nos iban a golear»

«Trabajamos fuerte en la pretemporada para estar bien para la Liga Concacaf. El complejo se dejó en Managua, en los primeros 15 minutos del primer juego sabíamos que le podíamos hacer algo al Motagua, nadie daba un centavo por nosotros, la mayoría pensaba que iban a golear», afirmó el técnico de los Leones Azules.

Lea también: Emilio Aburto, técnico del Managua FC: «Venimos con la idea de hacer historia»

Los Leones Azules se quedaron con la sensación de poder hacer más. «El partido no fue dominado por Motagua, por errores nuestros se definió prácticamente. Tuvimos el chance de pasar en vez de Motagua, pero así es la vida, solo queda seguir adelante trabajando. Dios sabe lo que hace. Le deseamos éxito al Motagua en los cuartos de final», manifestó Aburto.

«Estoy muy satisfecho con el trabajo del equipo. El resultado no porque quedamos eliminados. Allá fue un autogol y una mala salida del portero y aquí un penalti. Estoy satisfecho con los goles que marcamos allá en Nicaragua y aquí, los fabricamos. No nos queda más que seguir trabajando y buscar el campeonato», dijo el entrenador de los capitalinos.

Le puede interesar: Marel Álvarez, jugador hondureño del Managua FC: “Nos veo ganando 2-0 en el primer tiempo”

«Felicito a mis jugadores por su esfuerzo,la pelaron hasta el final, pero así es el futbol. El partido estuvo bueno, de tú a tú contra un equipo reconocido, nosotros un club pequeño les hicimos un buen partido a un gran equipo, quizás nos faltó un poco más de concentración», indicó Aburto.